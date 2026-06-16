Die Schweiz gehört in Brüssel zu den engsten Partnern und teilt mit der EU gemeinsame Werte. (Archivbild) Keystone

Die EU sieht den einzigen Weg für stabile Beziehungen mit der Schweiz über bilaterale Vertragspakete. Das zeigt eine Bewertung der Staaten.

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Die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ist gemäss den EU-Staaten nur mit dem bilateralen Vertragspaket möglich. Die EU-Staaten haben am Dienstag in Luxemburg die Beziehungen zur Schweiz einer Bewertung unterzogen.

Der Status quo sei keine praktikable Alternative, denn die bestehenden Abkommen würden erodieren und zu politischer Instabilität führen, hiess es in den Schlussfolgerungen des Rats der Mitgliedstaaten. Dieser hielt fest, dass die neuen Abkommen als Paket ausgehandelt wurden und auch als solches in Kraft treten sollten.

Weiter erwartet der Rat, dass die Schweiz per 1. Januar 2027 am Bildungsprogramm Erasmus plus teilnimmt. Das haben beide Seiten im Vertragspaket vereinbart, wie weiter zu lesen war.

Die Schlussfolgerungen über die Beziehungen zur Schweiz sind die ersten seit 2019. In der Regel sollte diese Bewertung alle zwei Jahre erfolgen, aber nach den abgebrochenen Verhandlungen über ein Rahmenabkommen im Mai 2021 fehlte in Brüssel dafür der Wille.