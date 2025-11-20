«Ich habe keine Freunde, nur einen Hund» Stimmt es, dass die Politik in Washington von einem Klüngel der Mächtigen beherrscht wird, die sich decken, um ihre Verbrechen zu vertuschen? Die Antwort von Republikanerin Nancy Mace überrascht. 20.11.2025

Der Fall Epstein bewegt auch den rechten Sender «Newsmax»: Moderator Rob Finnerty hat diesbezüglich eine ganz konkrete Frage an die republikanische Abgeordnete Nancy Mace: Decken sich die Mächtigen gegenseitig, damit niemand hinter ihre Verbrechen kommt?

«Ich gehöre nicht zu den Mächtigen», antwortet die 47-Jährige, «ich gehöre nicht zur Elite. Ich bin eine einsame Insel. Ich werde nicht zu Partys eingeladen, ich habe keine Freunde. Ich habe einen Hund. Es ist also keine Sache, von der ich wüsste.»

Ausschliessen will Mace aber auch nichts: «Mich überrascht nichts mehr. Bei der Art von Korruption, die ich auf allen Regierungsebenen sehe, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, würde mich nicht überraschen, wenn es so wäre, dass es da draussen Leute gibt, die einander schützen, weil sie mächtig sind.»