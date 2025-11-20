  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fall Epstein Vertuschen die Mächtigen ihre Verbrechen? Die Antwort dieser Abgeordneten überrascht

Philipp Dahm

20.11.2025

«Ich habe keine Freunde, nur einen Hund»

«Ich habe keine Freunde, nur einen Hund»

Stimmt es, dass die Politik in Washington von einem Klüngel der Mächtigen beherrscht wird, die sich decken, um ihre Verbrechen zu vertuschen? Die Antwort von Republikanerin Nancy Mace überrascht.

20.11.2025

Stimmt es, dass die Politik in Washington von einem Klüngel der Mächtigen beherrscht wird, die sich decken, um ihre Verbrechen zu vertuschen? Die Antwort von Republikanerin Nancy Mace überrascht.

Philipp Dahm

20.11.2025, 17:55

Der Fall Epstein bewegt auch den rechten Sender «Newsmax»: Moderator Rob Finnerty hat diesbezüglich eine ganz konkrete Frage an die republikanische Abgeordnete Nancy Mace: Decken sich die Mächtigen gegenseitig, damit niemand hinter ihre Verbrechen kommt?

«Ich gehöre nicht zu den Mächtigen», antwortet die 47-Jährige, «ich gehöre nicht zur Elite. Ich bin eine einsame Insel. Ich werde nicht zu Partys eingeladen, ich habe keine Freunde. Ich habe einen Hund. Es ist also keine Sache, von der ich wüsste.»

Ausschliessen will Mace aber auch nichts: «Mich überrascht nichts mehr. Bei der Art von Korruption, die ich auf allen Regierungsebenen sehe, auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, würde mich nicht überraschen, wenn es so wäre, dass es da draussen Leute gibt, die einander schützen, weil sie mächtig sind.»

Meistgelesen

Trump bezeichnet sechs Demokraten als «Verräter» - und droht mit der Todesstrafe
16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege
Brisante Verflechtungen von Trumps Handelsminister aufgedeckt
Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld
Grösster Wunsch der Kessler-Zwillinge bleibt trotz Testament unerfüllt