  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Drohnensichtungen am Freitagabend Verzögerungen beim Betriebsstart am Münchner Flughafen

Noemi Hüsser

4.10.2025

Mehrere Menschen hatten am Freitagabend Drohnen über dem Flughafen in München gesichtet.
Mehrere Menschen hatten am Freitagabend Drohnen über dem Flughafen in München gesichtet.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bereits zum zweiten Mal binnen 48 Stunden wurde der Flugbetrieb wegen Drohnen eingestellt. Tausende Passagiere verbrachten die Nacht auf Feldbetten – und warten weiter.

DPA

04.10.2025, 07:26

04.10.2025, 07:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen wiederholter Drohnensichtungen wurde der Flugbetrieb am zweitgrössten Flughafen Deutschlands am Freitagabend eingestellt, was zu zahlreichen Flugausfällen und Umleitungen führte.
  • Insgesamt waren rund 6500 Passagiere betroffen.
  • Viele mussten die Nacht am Flughafen verbringen, wo Notfallversorgung bereitgestellt wurde.
  • Bereits am Vortag hatte es ähnliche Vorfälle gegeben.
Mehr anzeigen

Nach der Einstellung des Flugbetriebs wegen Drohnensichtungen kommt es am Samstagmorgen zu Verzögerungen. Das teilte der Flughafen auf seiner Homepage mit. Reisende werden aufgefordert, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges zu informieren. Normalerweise heben an dem zweitgrössten Flughafen Deutschlands ab 05.00 Uhr wieder Flugzeuge ab.

Nach der Sichtung von zwei Drohnen war der Flugverkehr am Freitagabend eingestellt worden. Etliche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Rund 6500 Reisende waren davon betroffen, wie der Flughafen mitteilte. Einige mussten im Airport übernachten. «Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht», heisst es auf der Internetseite.

Bayern. Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein

BayernWieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein

Die Bundespolizei sprach von zwei Drohnensichtungen im Bereich der Nord- und der Südbahn. Bundespolizisten hätten sie am Freitag kurz vor 23.00 Uhr gesehen. «Die Drohnen entfernten sich sofort, noch bevor sie identifiziert werden konnten», teilte ein Sprecher mit.

Drohensichtungen am zweiten Abend in Folge

Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher.

Vor der Abfluganzeige standen in der Nacht mehrere Gruppen gestrandeter Reisenden mit ihrem Gepäck und berieten sich. Andere legten sich auf die Sitzbänke.

Bereits am Donnerstag musste der Flughafen seinen Betrieb einstellen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen. Zahlreiche Flüge fielen aus oder mussten auf benachbarte Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart umgeleitet werden. Rund 3000 Passagiere waren davon betroffen.

Meistgelesen

So reagiert der FC Basel auf die Fan-Ausschreitungen im St. Jakob-Park
Erneut keine Einigung im Kongress – «Shutdown» dauert an +++ Jane Fonda legt sich mit Trump an
Trump fordert Stopp von Bombardierungen in Gaza +++ Netanjahu und Israels Armee reagieren