Mehrere Menschen hatten am Freitagabend Drohnen über dem Flughafen in München gesichtet. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bereits zum zweiten Mal binnen 48 Stunden wurde der Flugbetrieb wegen Drohnen eingestellt. Tausende Passagiere verbrachten die Nacht auf Feldbetten – und warten weiter.

DPA Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen wiederholter Drohnensichtungen wurde der Flugbetrieb am zweitgrössten Flughafen Deutschlands am Freitagabend eingestellt, was zu zahlreichen Flugausfällen und Umleitungen führte.

Insgesamt waren rund 6500 Passagiere betroffen.

Viele mussten die Nacht am Flughafen verbringen, wo Notfallversorgung bereitgestellt wurde.

Bereits am Vortag hatte es ähnliche Vorfälle gegeben. Mehr anzeigen

Nach der Einstellung des Flugbetriebs wegen Drohnensichtungen kommt es am Samstagmorgen zu Verzögerungen. Das teilte der Flughafen auf seiner Homepage mit. Reisende werden aufgefordert, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges zu informieren. Normalerweise heben an dem zweitgrössten Flughafen Deutschlands ab 05.00 Uhr wieder Flugzeuge ab.

Nach der Sichtung von zwei Drohnen war der Flugverkehr am Freitagabend eingestellt worden. Etliche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Rund 6500 Reisende waren davon betroffen, wie der Flughafen mitteilte. Einige mussten im Airport übernachten. «Es wurden Feldbetten aufgestellt, sowie Decken, Getränke und Snacks ausgereicht», heisst es auf der Internetseite.

Die Bundespolizei sprach von zwei Drohnensichtungen im Bereich der Nord- und der Südbahn. Bundespolizisten hätten sie am Freitag kurz vor 23.00 Uhr gesehen. «Die Drohnen entfernten sich sofort, noch bevor sie identifiziert werden konnten», teilte ein Sprecher mit.

Drohensichtungen am zweiten Abend in Folge

Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher.

Vor der Abfluganzeige standen in der Nacht mehrere Gruppen gestrandeter Reisenden mit ihrem Gepäck und berieten sich. Andere legten sich auf die Sitzbänke.

Bereits am Donnerstag musste der Flughafen seinen Betrieb einstellen – ebenfalls wegen Drohnensichtungen. Zahlreiche Flüge fielen aus oder mussten auf benachbarte Flughäfen wie Nürnberg oder Stuttgart umgeleitet werden. Rund 3000 Passagiere waren davon betroffen.