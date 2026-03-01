«Verzweifelter Obama wird Iran angreifen» – Trumps Worte holen ihn ein

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Iran-Tweets von 2012 «Verzweifelter Obama wird Iran angreifen» – Trumps Worte holen ihn ein 

Dominik Müller

1.3.2026

Von diesen zwei US-Präsidenten hat nur einer den Iran angegriffen.
Von diesen zwei US-Präsidenten hat nur einer den Iran angegriffen.
Archivbild: Keystone

Trump prognostizierte einst, Obama werde den Iran angreifen, um politisch zu überleben. Acht Monate vor den Zwischenwahlen steht Trump nun selbst im Zentrum eines Militärschlags gegen die Islamische Republik.

Dominik Müller

01.03.2026, 13:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump liess gemeinsam mit Israel einen Militärschlag gegen den Iran durchführen.
  • In den Jahren vor seiner Präsidentschaft warf er Barack Obama mehrfach vor, aus wahltaktischen Gründen einen solchen Angriff zu planen.
  • Mehrere heutige Spitzenvertreter der Regierung hatten sich früher öffentlich gegen Kriege im Nahen Osten und insbesondere gegen einen Konflikt mit dem Iran ausgesprochen.
Mehr anzeigen

Die USA haben am Samstag gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen. Brisant: Jahre bevor US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus einzog, wetterte er selbst vehement gegen einen möglichen Krieg mit Teheran.

So unterstellte Trump in den Jahren 2012 und 2013 dem damaligen Präsidenten Barack Obama mehrfach, er könnte einen Militärschlag gegen den Iran inszenieren, um seine Wiederwahl zu sichern und von angeblichen Schwächen abzulenken.

Obama griff den Iran nie an. Bei Trump sieht die Bilanz anders aus: Über seine beiden Amtszeiten hinweg kam es inzwischen dreimal zu Angriffen auf die Islamische Republik.

Am 17. Januar 2012 schrieb Trump online, er sei überzeugt, Obama werde «den Iran angreifen, um wiedergewählt zu werden.»

Im August desselben Jahres doppelte er nach und erklärte, Obama werde «in irgendeiner Form» noch vor der Wahl gegen den Iran vorgehen.

Und am 9. Oktober 2012 schrieb Trump: «Jetzt, da Obamas Umfragewerte im freien Fall sind – passt auf, dass er nicht einen Angriff in Libyen oder im Iran startet. Er ist verzweifelt.»

Später im Oktober mahnte er seine Partei: Man dürfe nicht «zulassen, dass Obama die Iran-Karte spielt, um einen Krieg zu beginnen, nur um gewählt zu werden – seid vorsichtig, Republikaner!»

In mindestens drei weiteren Beiträgen sagte Trump voraus, Obama werde den Iran angreifen – um «sein Gesicht zu wahren», «wegen seiner Unfähigkeit, richtig zu verhandeln» oder um «zu zeigen, wie hart er ist».

Nun, acht Monate vor einer voraussichtlich schwierigen Zwischenwahl für den US-Präsidenten und seine Republikaner, hat Trump selbst einen Militärschlag gegen den Iran befohlen. Ziel: ein Regimewechsel in Teheran.

Vance: «Ich weiss, dass wir es nicht besser machen werden»

Auch andere heutige Spitzenvertreter der Trump-Regierung hatten sich früher ganz anders zur Thematik geäussert. Auf der Plattform X schrieb JD Vance 2023, kurz bevor er Vizepräsident wurde, die USA müssten aus dem Irakkrieg lernen, an dem er selbst als Soldat beteiligt war.

«Vor zwanzig Jahren sind wir in den Irak einmarschiert. Der Krieg tötete viele unschuldige Iraker und Amerikaner. Er zerstörte die ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Er kostete über eine Billion Dollar und machte den Irak zu einem Satellitenstaat des Iran», schrieb er. «Es war ein nicht erzwungenes Desaster, und ich bete, dass wir seine Lehren begreifen.»

Weiter bekannte er: «Auch wenn ich damals nur ein junger Kerl war, fühle ich mich noch immer schuldig, den Krieg unterstützt zu haben.»

Vance erklärte zudem, Trumps Ablehnung des Irakkriegs sei der «bedeutendste» Faktor gewesen, der seine Meinung über den heutigen Präsidenten verändert habe – obwohl er ihn zuvor heftig kritisiert und sogar angedeutet hatte, er könne zu «Amerikas Hitler» werden.

«Ich hoffe, wir machen es in Zukunft besser. Und ich weiss, dass wir es nicht tun werden, solange die Verantwortlichen für den Irakkrieg nicht parteiübergreifend verachtet und ignoriert werden», schrieb Vance. «Der Irak war ein Desaster, ja – aber der beste Weg, den geehrten Gefallenen gerecht zu werden, ist es, die Lehren zu ziehen, die mit ihrem Blut bezahlt wurden.»

Spitzenbeamte machen Kehrtwende

Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller warnte 2024, eine Stimme für die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris sei gleichbedeutend mit «Drittem Weltkrieg».

«An alle, die noch gutgläubig genug sind, auf schmutzige Medienlügen hereinzufallen: Trump sagte, kriegstreiberische Neokonservative lieben es, eure Kinder in Kriege zu schicken, die sie selbst niemals führen würden. Liz Cheney ist Kamalas wichtigste Beraterin. Liz will den ganzen Nahen Osten angreifen», so Miller. «Kamala = Dritter Weltkrieg. Trump = Frieden.»

Auch Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard, die einst als Demokratin für das Präsidentenamt kandidiert hatte, stellte sich später hinter Trump. Sie versprach im Oktober 2024: «Eine Stimme für Trump ist eine Stimme dafür, Kriege zu beenden, nicht sie zu beginnen.»

Schon 2020, während ihres eigenen Präsidentschaftswahlkampfs, verkaufte Gabbard laut «New York Post» T-Shirts mit der Aufschrift «Kein Krieg mit dem Iran».

Video zum Thema

Rauch im Terminal nach Einschlag von Drohne in Dubai

Rauch im Terminal nach Einschlag von Drohne in Dubai

Der Dubai International Airport wurde bei einem mutmasslichen iranischen Angriff beschädigt, vier Mitarbeitende wurden verletzt.

01.03.2026

Mehr zum Thema

Angriff auf den Iran. Einschlag in Bunker in Israel – 8 Tote ++ Putin beklagt Chameneis Tod ++ Touris sitzen in Dubai fest

Angriff auf den IranEinschlag in Bunker in Israel – 8 Tote ++ Putin beklagt Chameneis Tod ++ Touris sitzen in Dubai fest

Das passierte in der Nacht. Trump jubelt, Chamenei-Treue schwören Rache

Das passierte in der NachtTrump jubelt, Chamenei-Treue schwören Rache

Zehntausende Reisende stecken fest. Mega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos

Zehntausende Reisende stecken festMega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos

Meistgelesen

Einschlag in Bunker in Israel – 8 Tote ++ Putin beklagt Chameneis Tod ++ Touris sitzen in Dubai fest
«Verzweifelter Obama wird Iran angreifen» – Trumps Worte holen ihn ein
Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans
Mega-Flughafen in Dubai von Raketen getroffen – Videos zeigen Rauch und Chaos
Toggenburger Millionenerbe fordert höhere Steuern für Superreiche