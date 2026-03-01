Iran-Tweets von 2012«Verzweifelter Obama wird Iran angreifen» – Trumps Worte holen ihn ein
Dominik Müller
1.3.2026
Trump prognostizierte einst, Obama werde den Iran angreifen, um politisch zu überleben. Acht Monate vor den Zwischenwahlen steht Trump nun selbst im Zentrum eines Militärschlags gegen die Islamische Republik.
Die USA haben am Samstag gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen. Brisant: Jahre bevor US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus einzog, wetterte er selbst vehement gegen einen möglichen Krieg mit Teheran.
So unterstellte Trump in den Jahren 2012 und 2013 dem damaligen Präsidenten Barack Obama mehrfach, er könnte einen Militärschlag gegen den Iran inszenieren, um seine Wiederwahl zu sichern und von angeblichen Schwächen abzulenken.
Obama griff den Iran nie an. Bei Trump sieht die Bilanz anders aus: Über seine beiden Amtszeiten hinweg kam es inzwischen dreimal zu Angriffen auf die Islamische Republik.
Am 17. Januar 2012 schrieb Trump online, er sei überzeugt, Obama werde «den Iran angreifen, um wiedergewählt zu werden.»
In mindestens drei weiteren Beiträgen sagte Trump voraus, Obama werde den Iran angreifen – um «sein Gesicht zu wahren», «wegen seiner Unfähigkeit, richtig zu verhandeln» oder um «zu zeigen, wie hart er ist».
Nun, acht Monate vor einer voraussichtlich schwierigen Zwischenwahl für den US-Präsidenten und seine Republikaner, hat Trump selbst einen Militärschlag gegen den Iran befohlen. Ziel: ein Regimewechsel in Teheran.
Vance: «Ich weiss, dass wir es nicht besser machen werden»
Auch andere heutige Spitzenvertreter der Trump-Regierung hatten sich früher ganz anders zur Thematik geäussert. Auf der Plattform X schrieb JD Vance 2023, kurz bevor er Vizepräsident wurde, die USA müssten aus dem Irakkrieg lernen, an dem er selbst als Soldat beteiligt war.
«Vor zwanzig Jahren sind wir in den Irak einmarschiert. Der Krieg tötete viele unschuldige Iraker und Amerikaner. Er zerstörte die ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Er kostete über eine Billion Dollar und machte den Irak zu einem Satellitenstaat des Iran», schrieb er. «Es war ein nicht erzwungenes Desaster, und ich bete, dass wir seine Lehren begreifen.»
Weiter bekannte er: «Auch wenn ich damals nur ein junger Kerl war, fühle ich mich noch immer schuldig, den Krieg unterstützt zu haben.»
Vance erklärte zudem, Trumps Ablehnung des Irakkriegs sei der «bedeutendste» Faktor gewesen, der seine Meinung über den heutigen Präsidenten verändert habe – obwohl er ihn zuvor heftig kritisiert und sogar angedeutet hatte, er könne zu «Amerikas Hitler» werden.
«Ich hoffe, wir machen es in Zukunft besser. Und ich weiss, dass wir es nicht tun werden, solange die Verantwortlichen für den Irakkrieg nicht parteiübergreifend verachtet und ignoriert werden», schrieb Vance. «Der Irak war ein Desaster, ja – aber der beste Weg, den geehrten Gefallenen gerecht zu werden, ist es, die Lehren zu ziehen, die mit ihrem Blut bezahlt wurden.»
Spitzenbeamte machen Kehrtwende
Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller warnte 2024, eine Stimme für die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris sei gleichbedeutend mit «Drittem Weltkrieg».
«An alle, die noch gutgläubig genug sind, auf schmutzige Medienlügen hereinzufallen: Trump sagte, kriegstreiberische Neokonservative lieben es, eure Kinder in Kriege zu schicken, die sie selbst niemals führen würden. Liz Cheney ist Kamalas wichtigste Beraterin. Liz will den ganzen Nahen Osten angreifen», so Miller. «Kamala = Dritter Weltkrieg. Trump = Frieden.»
To anyone still gullible enough to fall for scummy media hoaxes: Trump said warmongering neocons love sending your kids to die for wars they would never fight themselves. Liz Cheney is Kamala’s top advisor. Liz wants to invade the whole Middle East. Kamala = WWIII. Trump = Peace.
Auch Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard, die einst als Demokratin für das Präsidentenamt kandidiert hatte, stellte sich später hinter Trump. Sie versprach im Oktober 2024: «Eine Stimme für Trump ist eine Stimme dafür, Kriege zu beenden, nicht sie zu beginnen.»
A vote for Kamala Harris is a vote for Dick Cheney and a vote for war, war and more war. A vote for Donald Trump is a vote to end wars, not start them. We are at a historic crossroads. Our God-given rights are under attack. Now is the time for us to stand together, for love of… pic.twitter.com/HnzN7EOWey