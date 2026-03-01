«Verzweifelter Obama wird Iran angreifen» – Trumps Worte holen ihn ein

Von diesen zwei US-Präsidenten hat nur einer den Iran angegriffen. Archivbild: Keystone

Trump prognostizierte einst, Obama werde den Iran angreifen, um politisch zu überleben. Acht Monate vor den Zwischenwahlen steht Trump nun selbst im Zentrum eines Militärschlags gegen die Islamische Republik.

Donald Trump liess gemeinsam mit Israel einen Militärschlag gegen den Iran durchführen.

In den Jahren vor seiner Präsidentschaft warf er Barack Obama mehrfach vor, aus wahltaktischen Gründen einen solchen Angriff zu planen.

Mehrere heutige Spitzenvertreter der Regierung hatten sich früher öffentlich gegen Kriege im Nahen Osten und insbesondere gegen einen Konflikt mit dem Iran ausgesprochen. Mehr anzeigen

Die USA haben am Samstag gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen. Brisant: Jahre bevor US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus einzog, wetterte er selbst vehement gegen einen möglichen Krieg mit Teheran.

So unterstellte Trump in den Jahren 2012 und 2013 dem damaligen Präsidenten Barack Obama mehrfach, er könnte einen Militärschlag gegen den Iran inszenieren, um seine Wiederwahl zu sichern und von angeblichen Schwächen abzulenken.

Obama griff den Iran nie an. Bei Trump sieht die Bilanz anders aus: Über seine beiden Amtszeiten hinweg kam es inzwischen dreimal zu Angriffen auf die Islamische Republik.

Am 17. Januar 2012 schrieb Trump online, er sei überzeugt, Obama werde «den Iran angreifen, um wiedergewählt zu werden.»

@BarackObama will attack Iran in order to get re-elected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2012

Im August desselben Jahres doppelte er nach und erklärte, Obama werde «in irgendeiner Form» noch vor der Wahl gegen den Iran vorgehen.

I always said @BarackObama will attack Iran, in some form, prior to the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2012

Und am 9. Oktober 2012 schrieb Trump: «Jetzt, da Obamas Umfragewerte im freien Fall sind – passt auf, dass er nicht einen Angriff in Libyen oder im Iran startet. Er ist verzweifelt.»

Now that Obama’s poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2012

Später im Oktober mahnte er seine Partei: Man dürfe nicht «zulassen, dass Obama die Iran-Karte spielt, um einen Krieg zu beginnen, nur um gewählt zu werden – seid vorsichtig, Republikaner!»

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

In mindestens drei weiteren Beiträgen sagte Trump voraus, Obama werde den Iran angreifen – um «sein Gesicht zu wahren», «wegen seiner Unfähigkeit, richtig zu verhandeln» oder um «zu zeigen, wie hart er ist».

Nun, acht Monate vor einer voraussichtlich schwierigen Zwischenwahl für den US-Präsidenten und seine Republikaner, hat Trump selbst einen Militärschlag gegen den Iran befohlen. Ziel: ein Regimewechsel in Teheran.

Vance: «Ich weiss, dass wir es nicht besser machen werden»

Auch andere heutige Spitzenvertreter der Trump-Regierung hatten sich früher ganz anders zur Thematik geäussert. Auf der Plattform X schrieb JD Vance 2023, kurz bevor er Vizepräsident wurde, die USA müssten aus dem Irakkrieg lernen, an dem er selbst als Soldat beteiligt war.

«Vor zwanzig Jahren sind wir in den Irak einmarschiert. Der Krieg tötete viele unschuldige Iraker und Amerikaner. Er zerstörte die ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Er kostete über eine Billion Dollar und machte den Irak zu einem Satellitenstaat des Iran», schrieb er. «Es war ein nicht erzwungenes Desaster, und ich bete, dass wir seine Lehren begreifen.»

Weiter bekannte er: «Auch wenn ich damals nur ein junger Kerl war, fühle ich mich noch immer schuldig, den Krieg unterstützt zu haben.»

Vance erklärte zudem, Trumps Ablehnung des Irakkriegs sei der «bedeutendste» Faktor gewesen, der seine Meinung über den heutigen Präsidenten verändert habe – obwohl er ihn zuvor heftig kritisiert und sogar angedeutet hatte, er könne zu «Amerikas Hitler» werden.

«Ich hoffe, wir machen es in Zukunft besser. Und ich weiss, dass wir es nicht tun werden, solange die Verantwortlichen für den Irakkrieg nicht parteiübergreifend verachtet und ignoriert werden», schrieb Vance. «Der Irak war ein Desaster, ja – aber der beste Weg, den geehrten Gefallenen gerecht zu werden, ist es, die Lehren zu ziehen, die mit ihrem Blut bezahlt wurden.»

Spitzenbeamte machen Kehrtwende

Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller warnte 2024, eine Stimme für die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris sei gleichbedeutend mit «Drittem Weltkrieg».

«An alle, die noch gutgläubig genug sind, auf schmutzige Medienlügen hereinzufallen: Trump sagte, kriegstreiberische Neokonservative lieben es, eure Kinder in Kriege zu schicken, die sie selbst niemals führen würden. Liz Cheney ist Kamalas wichtigste Beraterin. Liz will den ganzen Nahen Osten angreifen», so Miller. «Kamala = Dritter Weltkrieg. Trump = Frieden.»

To anyone still gullible enough to fall for scummy media hoaxes: Trump said warmongering neocons love sending your kids to die for wars they would never fight themselves. Liz Cheney is Kamala’s top advisor. Liz wants to invade the whole Middle East. Kamala = WWIII. Trump = Peace. — Stephen Miller (@StephenM) November 1, 2024

Auch Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard, die einst als Demokratin für das Präsidentenamt kandidiert hatte, stellte sich später hinter Trump. Sie versprach im Oktober 2024: «Eine Stimme für Trump ist eine Stimme dafür, Kriege zu beenden, nicht sie zu beginnen.»

A vote for Kamala Harris is a vote for Dick Cheney and a vote for war, war and more war. A vote for Donald Trump is a vote to end wars, not start them. We are at a historic crossroads. Our God-given rights are under attack. Now is the time for us to stand together, for love of… pic.twitter.com/HnzN7EOWey — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) October 28, 2024

Schon 2020, während ihres eigenen Präsidentschaftswahlkampfs, verkaufte Gabbard laut «New York Post» T-Shirts mit der Aufschrift «Kein Krieg mit dem Iran».

