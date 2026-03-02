  1. Privatkunden
Israel greift an Heftige Angriffswelle erschüttert den Libanon

Nicole Agostini

2.3.2026

Israel greift an: Heftige Angriffs-Welle erschüttert den Libanon

Israel greift an: Heftige Angriffs-Welle erschüttert den Libanon

Die Lage im Libanon spitzt sich weiter zu: Israel greift nach Militärangaben Einrichtungen der Hisbollah an. Lokale Medien melden schwere Explosionen und Rauchwolken.

02.03.2026

Die Lage im Libanon spitzt sich weiter zu: Israel greift nach Militärangaben Einrichtungen der Hisbollah an. Lokale Medien melden schwere Explosionen und Rauchwolken.

Nicole Agostini

02.03.2026, 16:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Israel und die USA haben am 28. Februar den Iran angegriffen.
  • Donald Trump begründet den Waffengang mit dem iranischen Atomprogramm – und fordert das Volk zum Umsturz des Mullah-Regimes auf.
  • Am 2. März hat das israelische Militär eine neue Angriffswelle im Libanon gestartet und nimmt nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah ins Visier.
Mehr anzeigen

Das israelische Militär hat eine neue Angriffswelle im Libanon begonnen. Ziel seien Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz, teilte die Armee am Morgen mit. Dazu gehörten Waffenlager sowie weitere Infrastruktur der Schiiten-Miliz in mehreren Gebieten des nördlichen Nachbarlandes.

Im ganzen Land kommt es laut lokalen Medien zu heftigen Beschüssen. Auf Aufnahmen von TV-Kameras sind Explosionen zu hören, dichter Rauch steigt über den Gebäuden auf.

Mehr Videos aus dem Ressort

Reaktion nach israelisch-amerikanischem Angriff: Iran attackiert mehr als US-Stationen in den Golf-Staaten

Reaktion nach israelisch-amerikanischem Angriff: Iran attackiert mehr als US-Stationen in den Golf-Staaten

Iran attackierte am 28. Februar 2026 US-Militärstützpunkte in Dubai, Abu Dhabi, Kuwait und Bahrain. Seit 1. März greift Iran aber auch Zivilgebäude an, zum Beispiel eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien oder den Flughafen in Dubai.

02.03.2026

