Israel greift an: Heftige Angriffs-Welle erschüttert den Libanon Die Lage im Libanon spitzt sich weiter zu: Israel greift nach Militärangaben Einrichtungen der Hisbollah an. Lokale Medien melden schwere Explosionen und Rauchwolken. 02.03.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Israel und die USA haben am 28. Februar den Iran angegriffen.

Donald Trump begründet den Waffengang mit dem iranischen Atomprogramm – und fordert das Volk zum Umsturz des Mullah-Regimes auf.

Am 2. März hat das israelische Militär eine neue Angriffswelle im Libanon gestartet und nimmt nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah ins Visier.

Das israelische Militär hat eine neue Angriffswelle im Libanon begonnen. Ziel seien Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz, teilte die Armee am Morgen mit. Dazu gehörten Waffenlager sowie weitere Infrastruktur der Schiiten-Miliz in mehreren Gebieten des nördlichen Nachbarlandes.

Im ganzen Land kommt es laut lokalen Medien zu heftigen Beschüssen. Auf Aufnahmen von TV-Kameras sind Explosionen zu hören, dichter Rauch steigt über den Gebäuden auf.

