9000 Obdachlose: Video zeigt Ausmass des Grossbrandes in Malaysia
Das malaysische Dorf Kampung wird durch einen Grossbrand lahmgelegt. 1000 Stelzenhäuser sind zerstört und 9000 Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Das Video zeigt dir das Ausmass der Katastrophe.
20.04.2026
Das malaysische Dorf Kampung wird durch einen Grossbrand lahmgelegt. 1000 Stelzenhäuser sind zerstört und 9000 Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Das Video zeigt dir das Ausmass der Katastrophe.
Am Sonntag zerstörte ein verheerender Grossbrand im malaysischen Küstendorf Kampung Bahagia schätzungsweise 1000 Stelzenhäuser und machte 9000 Menschen obdachlos.
Die Brandursache ist noch unklar – doch ein erstes Indiz gibt es bereits. Mehr dazu im Video, das auch das ganze Ausmass der Katastrophe zeigt.
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