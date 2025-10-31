  1. Privatkunden
Video zeigt Ausmass New York versinkt im Wasser – hier kämpfen sich Autos durch die Flut

Nicole Agostini

31.10.2025

Video zeigt Ausmass: New York versinkt im Wasser – hier kämpfen sich Autos durch die Flut

Video zeigt Ausmass: New York versinkt im Wasser – hier kämpfen sich Autos durch die Flut

Fahrzeuge fahren durch überflutete Strassen und bleiben stecken. Keller stehen unter Wasser und U-Bahnstationen werden überschwemmt. Das sind die Folgen eines Unwetters in New York City.

31.10.2025

Fahrzeuge fahren durch überflutete Strassen und bleiben stecken. Keller stehen unter Wasser und U-Bahnstationen werden überschwemmt. Das sind die Folgen eines Unwetters in New York City.

Nicole Agostini

31.10.2025, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In New York City kam es zu Rekordniederschlägen, unter anderem im Central Park und am LaGuardia Airport.
  • Das Hochwasser führte zu erheblichen Störungen im Pendlerverkehr, mit überfluteten Strassen und Fahrzeugen.
  • Behörden warnten vor überfluteten Gebieten sowie vor umgestürzten Bäumen und Stromleitungen.
  • Bis Freitag Mitternacht wurde auch eine Windwarnung ausgesprochen.
Mehr anzeigen

Seit Donnerstagabend ist New York City von sintflutartigen Regenfällen betroffen. Die Folgen sind gravierend. Überflutete Strassen und U-Bahnstationen, Keller, die vom Hochwasser betroffen sind und umgestürzte Bäume und Stromleitungen.

Die Behörden meldeten, dass es zu Rekordniederschlägen kam, unter anderem im Central Park und am LaGuardia Airport. Alle fünf Stadtbezirke sind vom Hochwasser betroffen.

Im Video siehst du den Ausnahmezustand der Stadt.

