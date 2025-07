Video zeigt Tsunami-Wellen in Japan – russische Hafenstadt überschwemmt

Russische Stadt wird überflutet Nach dem starken Erdbeben in der Nacht auf Mittwoch haben erste Tsunami-Wellen die Küsten erreicht. Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka wurde ein Dorf überschwemmt. 30.07.2025

Nach dem starken Erdbeben in der Nacht auf Mittwoch haben erste Tsunami-Wellen die Küsten erreicht. Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka wurde eine Hafenstadt überschwemmt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht hat sich ein aussergewöhnlich starkes Erdbeben vor der russischen Küste ereignet.

Die Stärke wurde mit 8,8 angegeben.

Erste Flutwellen haben die Küsten erreicht. Mehr anzeigen

Die erste Tsunami-Welle nach dem schweren Erdbeben vor Kamtschatka hat am Dienstagmorgen (Ortszeit) die russische Hafenstadt Sewero-Kurilsk auf den Kurilen erreicht.

Laut Gouverneur Waleri Limarenko seien die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Ein Video, das in sozialen Netzwerken kursiert, zeigt, wie Wassermassen in den Hafen strömen – Kaimauern brechen, Boote treiben ab, schwere Gerätschaften werden mitgerissen.

Limarenko erklärte, dass sich alle Anwohner auf höher gelegenem Gelände befänden. Die örtlichen Behörden überwachten die Lage weiter, da weitere Tsunami-Wellen nicht ausgeschlossen seien.

Menschen flüchten barfuss

In der rund 120 Kilometer vom Epizentrum entfernten Stadt Petropawlowsk-Kamtschatski flüchteten Bewohner laut Berichten der Nachrichtenagentur Tass barfuss auf die Strassen. Häuser bebten, Möbel kippten um, Balkone schwankten. Eine Kindergartengebäude-Fassade stürzte ein, Strom und Mobilfunk waren zeitweise unterbrochen.

Das regionale Gesundheitsministerium meldete, dass mehrere Personen medizinisch versorgt werden mussten, aber niemand schwer verletzt sei. Die Behörden verzeichneten zudem mehrere Nachbeben – das stärkste mit einer Magnitude von 6,9.

Auch in Japan haben erste Wellen die Küste erreicht.