Gewaltige Explosion erschüttert Malta – Druckwelle fast überall spürbar

Riesenknall auf Malta: Video zeigt Explosion in Feuerwerksfabrik – zwei Personen verletzt Eine gewaltige Detonation, kilometerweit sichtbare Rauchwolken und zerborstene Fensterscheiben: Die Explosion einer Feuerwerksfabrik hat am Montagmorgen weite Teile Maltas erschüttert. 01.06.2026

Eine gewaltige Detonation, kilometerweit sichtbare Rauchwolken und zerborstene Fensterscheiben: Die Explosion einer Feuerwerksfabrik hat am Montagmorgen weite Teile Maltas erschüttert.

Bei einer schweren Explosion in der Feuerwerksfabrik Ta’ Lourdes in Magħtab sind am Montagmorgen zwei Personen verletzt worden. Wie die Zeitung Malta Today berichtet, befanden sich die beiden Männer in der Nähe des Geländes, als sich die Detonation gegen 6.30 Uhr ereignete. Sie wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Fabrikmitarbeiter seien laut Polizei nicht vor Ort gewesen.

Die Explosion war kilometerweit zu hören und erschütterte Gebäude in weiten Teilen der Insel. Mehrere Fenster gingen zu Bruch. Polizei, Feuerwehr, Armee und Rettungskräfte standen im Einsatz. Die Ursache wird untersucht, die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

Mehr zum Thema