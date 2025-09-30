Video zeigt Spaniens Ferienparadiese unter Wasser

Höchste Warnstufe: Video zeigt Überschwemmungen im Osten Spanien Heftige Regenfälle und Hagel verursachten am Wochenende im Osten Spaniens schwere Schäden – mehrere Provinzen stehen unter roter Wetterwarnung, ganze Stadtteile wurden überflutet und abgeschnitten. 29.09.2025

Heftige Regenfälle und Hagel verursachten am Wochenende im Osten Spaniens schwere Schäden. In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden dann die Balearen geflutet.

Besonders betroffen waren die Provinzen Zaragoza, Tarragona und Castellón im Osten Spaniens.

In Zaragoza verursachten zusätzlich Hagelstürme Schäden und schnitten ganze Stadtteile ab.

Heftige Regenfälle haben am Wochenende im Osten Spaniens zu Chaos geführt: Strassen und Garagen standen unter Wasser, Menschen mussten aus ihren Autos gerettet werden.

Besonders betroffen waren die Provinzen Zaragoza, Tarragona und Castellón. Die spanische Wetterbehörde Aemet rief für Valencia, Castellón und Tarragona ab Montag Alarmstufe Rot wegen extremen Regenfällen aus – die höchste Kategorie.

In Zaragoza kamen zusätzlich Hagelstürme hinzu, die weniger gravierend waren als die Wassermassen, aber ebenfalls für Schäden sorgten. Ganze Stadtteile wurden zeitweise vom Rest der Region abgeschnitten, zahlreiche Häuser und Garagen liefen voll. Betroffen waren neben der Provinzhauptstadt auch Gemeinden wie Santa Fe, Cadrete, Cuarte und María de Huerva.

Land unter auf den Balearen

Das Problem: Der Regen hielt nach dem Wochenende an. In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat es insbesondere auf den Balearen heftige Niederschläge gegeben. Zwischen 66 und 74 Liter pro Quadratmeter sind auf Ibiza heruntergekommen.

Ibiza hace un momento. El centro y la carretera E-10. No para de llover. @Granada_Meteo @tiempobrasero pic.twitter.com/yAomv76GTS — pawwyy (@Pawwyy) September 30, 2025

Auch auf Mallorca und Formentera warnte der Wetterdienst vor Starkregen, doch nun bessern sich die Aussichten: Für die kommende Tage ist wieder Sonnenschein angesagt.

