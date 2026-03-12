  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Dramatische Szene im Video Bergsteiger stürzt ab und überschlägt sich mehrmals

Nicole Agostini

12.3.2026

Dramatische Szene im Video: Bergsteiger stürzt ab und überschlägt sich mehrmals

Dramatische Szene im Video: Bergsteiger stürzt ab und überschlägt sich mehrmals

Am Samstag ereigneten sich zwei Bergabstürze auf dem Berg Rysy in Polen. Ein Unfall wurde von der Kopfkamera eines anderen Bergsteigers gefilmt und in den sozialen Medien publiziert.

12.03.2026

Am Samstag ereigneten sich zwei Bergabstürze auf dem Berg Rysy in Polen. Ein Unfall wurde von der Kopfkamera eines anderen Bergsteigers gefilmt und in den sozialen Medien publiziert.

Nicole Agostini

12.03.2026, 23:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 7. März 2026 stürzte ein Bergsteiger am polnischen Berg Rysy einen schneebedeckten Hang hinunter und überschlug sich mehrmals.
  • Er kam mit leichten Verletzungen davon.
  • Videoaufnahmen zeigen diesen dramatischen Absturz.
  •  Kurz darauf ereignete sich ein zweiter Unfall, weiter unten am Berghang.
  • Ein Eisstück fiel auf einen Mann, der daraufhin seinen Hammer aus seiner Hand liess und folgedessen abstürzte.
  • Diese Person wurde im Gesicht verletzt und musste .
Mehr anzeigen

In den sozialen Medien zirkuliert ein Video eines Bergabsturzes, der sich am 7. März 2026 auf dem Berg Rysy in Polen ereignete. Im Video ist zu sehen, wie ein Mann den schneebedeckten Hang hinunterfällt und sich dabei mehrmals überschlägt.

Das Video stammt von der Kopfkamera des Bergsteigers Leszek Piszczyk, der es auf Instagram teilte. Dort schreibt er, dass der verunfallte Bergsteiger einen Fuss falsch aufgesetzt hatte, dabei das Gleichgewicht verlor und dann den Berg hinunterstürzte.

Piszczyk konnte der Person sofort helfen. Der Verunfallte wurde leicht an einer Hand verletzt und konnte den Berg selbst noch hinabsteigen.

Jedoch ereignete sich kurze Zeit später ein zweiter Unfall: Ein Mann, der sich weiter unten am Hang befand, bekam ein Eisstück ab. Er liess seinen Hammer aus seiner Hand aus und stürzte daraufhin ab.

Bergsteiger und Augenzeuge Leszek Piszczyk konnte vor Ort helfen und brachte die verunfallte Person anschliessend zu Rettungskräften. Der Mann wurde beim Unfall im Gesicht verletzt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mount Everest: Diese Menschen schreiben Geschichte

Mount Everest: Diese Menschen schreiben Geschichte

Tashi Gyalzen Sherpa schafft es, als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest viermal in 14 Tagen zu erklimmen. Welche Rekorde gibt es noch, wenn es um den höchsten Berg der Welt geht?

27.05.2025

Meistgelesen

Notfall bei seiner Rede? Trump (79) reagiert wie ein sehr, sehr alter Mann
Zwangsräumung bei ehemaligem Sexsymbol Mickey Rourke: Wie konnte es so weit kommen?
Seeminen als unkontrollierte Gefahr – auch nach Jahrzehnten
Russischer Gastanker treibt im Mittelmeer auf Lampedusa zu +++ Gefahr für andere Schiffe
Traditionsreiches Berghotel macht im Winter fortan dicht

Mehr aus dem Ressort

Nach Bergung weitergewandert. Turnschuh-Bergsteiger auf 3000 Metern gerettet – sie hatten nur Shorts dabei

Nach Bergung weitergewandertTurnschuh-Bergsteiger auf 3000 Metern gerettet – sie hatten nur Shorts dabei

21'500 Euro. In Not geratene Bergsteiger müssen Rettung selbst zahlen

21'500 EuroIn Not geratene Bergsteiger müssen Rettung selbst zahlen

Tödlicher Unfall am Riffelhorn. Deutscher Bergsteiger (55) stirbt bei Sturz in den Walliser Alpen

Tödlicher Unfall am RiffelhornDeutscher Bergsteiger (55) stirbt bei Sturz in den Walliser Alpen