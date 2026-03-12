Dramatische Szene im Video: Bergsteiger stürzt ab und überschlägt sich mehrmals Am Samstag ereigneten sich zwei Bergabstürze auf dem Berg Rysy in Polen. Ein Unfall wurde von der Kopfkamera eines anderen Bergsteigers gefilmt und in den sozialen Medien publiziert. 12.03.2026

Am Samstag ereigneten sich zwei Bergabstürze auf dem Berg Rysy in Polen. Ein Unfall wurde von der Kopfkamera eines anderen Bergsteigers gefilmt und in den sozialen Medien publiziert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 7. März 2026 stürzte ein Bergsteiger am polnischen Berg Rysy einen schneebedeckten Hang hinunter und überschlug sich mehrmals.

Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Videoaufnahmen zeigen diesen dramatischen Absturz.

Kurz darauf ereignete sich ein zweiter Unfall, weiter unten am Berghang.

Ein Eisstück fiel auf einen Mann, der daraufhin seinen Hammer aus seiner Hand liess und folgedessen abstürzte.

Diese Person wurde im Gesicht verletzt und musste .

In den sozialen Medien zirkuliert ein Video eines Bergabsturzes, der sich am 7. März 2026 auf dem Berg Rysy in Polen ereignete. Im Video ist zu sehen, wie ein Mann den schneebedeckten Hang hinunterfällt und sich dabei mehrmals überschlägt.

Das Video stammt von der Kopfkamera des Bergsteigers Leszek Piszczyk, der es auf Instagram teilte. Dort schreibt er, dass der verunfallte Bergsteiger einen Fuss falsch aufgesetzt hatte, dabei das Gleichgewicht verlor und dann den Berg hinunterstürzte.

Piszczyk konnte der Person sofort helfen. Der Verunfallte wurde leicht an einer Hand verletzt und konnte den Berg selbst noch hinabsteigen.

Jedoch ereignete sich kurze Zeit später ein zweiter Unfall: Ein Mann, der sich weiter unten am Hang befand, bekam ein Eisstück ab. Er liess seinen Hammer aus seiner Hand aus und stürzte daraufhin ab.

Bergsteiger und Augenzeuge Leszek Piszczyk konnte vor Ort helfen und brachte die verunfallte Person anschliessend zu Rettungskräften. Der Mann wurde beim Unfall im Gesicht verletzt.

