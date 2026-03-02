  1. Privatkunden
Dutzende Explosionen in einer Minute Beängstigendes Augenzeugenvideo zeigt den Bomben-Regen auf Teheran

Nicole Agostini

2.3.2026

Angriff auf den Iran: Video zeigt, wie viele Bomben in einer Minute auf Teheran fallen

Angriff auf den Iran: Video zeigt, wie viele Bomben in einer Minute auf Teheran fallen

Ein Video auf X zeigt massive Bombardierungen der iranischen Hauptstadt Teheran innert kürzester Zeit. Das Ziel des Angriffs: die iranische Atomenergieorganisation.

02.03.2026

Ein Video auf X zeigt massive Bombardierungen der iranischen Hauptstadt Teheran innert kürzester Zeit. Das Ziel: die iranische Atomenergieorganisation.

Nicole Agostini

02.03.2026, 20:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit USA und Israel am 28. Februar 2026 eine Militäroperation gegen den Iran angekündigt haben, eskaliert der Konflikt im Nahen Osten zu einem offenen Krieg.
  • Ein Video auf X zeigt massive Bombardierungen der iranischen Hauptstadt Teheran innerhalb kürzester Zeit.
  • Der Iran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten.
Mehr anzeigen

Seit Donald Trump am 28. Februar 2026 bekannt gab, mit Israel eine Militäroperation gegen den Iran durchzuführen, herrscht im Nahen Osten Krieg.

Iran reagiert auf den Konflikt und bombardiert Israel und mehrere Golf-Staaten wie Kuwait, Saudi-Arabien, Dubai und Abu Dhabi. Der oberste iranische Führer Ali Chamenei, sowie zahlreiche hochrangige Militärkommandeure, wurden bereits getötet.

Das obige Video, das auf der Social-Media-Plattform X publiziert wurde, zeigt, wie viele Bomben in einer Minute auf die iranische Hauptstadt Teheran fallen. Das Ziel des Angriffs: die iranische Atomenergieorganisation.

Weitere Informationen zum Konflikt im Nahen Osten findest du in unserem Ticker.

Mehr Videos zum Konflikt

Video zeigt Drohneneinschlag am Flughafen Dubai

Video zeigt Drohneneinschlag am Flughafen Dubai

Nach den iranischen Angriffen auf Dubai zeigt ein Überwachungsvideo den Moment des Einschlags am internationalen Flughafen. In einer Abflughalle kommt es zu einer Explosion, Menschen fliehen panisch.

02.03.2026

