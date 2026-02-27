  1. Privatkunden
Vorfall in den USA Diese Skibiker entkommen einer Lawine nur knapp

Nicole Agostini

27.2.2026

Vorfall in den USA: Diese Skibiker entkommen einer Lawine nur knapp

Vorfall in den USA: Diese Skibiker entkommen einer Lawine nur knapp

Ein winterlicher Ausflug wird zur Gefahr. Zwei Skibiker sind in den Bergen von Colorado, USA unterwegs und müssen sich plötzlich von einer selbst ausgelösten Lawine in Sicherheit bringen.

27.02.2026

Ein winterlicher Ausflug wird zur Gefahr. Zwei Skibiker sind in den Bergen von Colorado, USA unterwegs und müssen sich plötzlich von einer selbst ausgelösten Lawine in Sicherheit bringen.

Nicole Agostini

27.02.2026, 19:28

Glück im Unglück: Als am 21. Februar 2026 ein Wintersportler mit seinem Kollegen im San Juan-Gebirge in Colorado skibiken geht, kippt die Stimmung. Der vorausfahrende Skibiker löst eine Lawine aus – nur knapp kann er der Gefahr entkommen.

Doch was passiert mit seinem Kollegen, der hinter ihm herfährt? Und, wie ist die Lage derzeit in den Schweizer Bergen? Die Antworten findest du im Video.

Aus lebensbedrohlicher Lage gerettet: Skifahrer steckt kopfüber in Tiefschnee fest - Retter warnen vor Solo-Fahrten

Aus lebensbedrohlicher Lage gerettet: Skifahrer steckt kopfüber in Tiefschnee fest - Retter warnen vor Solo-Fahrten

Neuschnee, schlechte Sicht – und plötzlich ragen zwei Skis aus dem Tiefschnee. Darunter steckt ein Mann kopfüber verschüttet, ohne Luft – zwei Wintersportler graben ihn in letzter Sekunde frei.

26.02.2026

