Kurz vor den Wahlen Vier AfD-Politiker sterben innerhalb weniger Wochen

Sven Ziegler

1.9.2025

Bei der AfD starben gleich vier Kandidaten. (Symbolbild)
Bei der AfD starben gleich vier Kandidaten. (Symbolbild)
Heiko Rebsch/dpa

In Nordrhein-Westfalen sind wenige Wochen vor den Kommunalwahlen gleich vier AfD-Kandidaten verstorben. Behörden sehen keinen Hinweis auf Fremdverschulden – doch die Wahl muss in mehreren Orten neu organisiert werden.

Redaktion blue News

01.09.2025, 16:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor der Kommunalwahl in NRW starben vier AfD-Kandidaten innerhalb kurzer Zeit.
  • Die Polizei geht in allen Fällen von natürlichen Todesursachen aus.
  • In den betroffenen Wahlkreisen müssen Briefwahlunterlagen neu ausgegeben werden.
Mehr anzeigen

Ungewöhnliche Entwicklungen überschatten die anstehende Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen: Innerhalb weniger Wochen sind vier AfD-Kandidaten unerwartet verstorben. Betroffen sind die Orte Wesel, Bad Lippspringe, Blomberg und Schwerte.

Wie t-online und der WDR berichten, gibt es laut Polizei keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. In mehreren Fällen wurde zunächst ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das aber rasch eingestellt wurde. Bei zwei Kandidaten stellten die Ermittler eine natürliche Todesursache fest.

Auch weitere Kandidaten verstorben

Die Todesfälle haben Folgen für die Wahlorganisation: Bereits versandte Briefwahlunterlagen sind in den betroffenen Wahlkreisen ungültig. So müssen beispielsweise in Bad Lippspringe 133 Wahlscheine neu ausgestellt werden. Wahlausschüsse treten zusammen, um Ersatzkandidaten zu bestimmen und frische Stimmzettel drucken zu lassen.

Das NRW-Innenministerium betont, dass nicht nur die AfD von Todesfällen betroffen sei. Auch bei den Grünen in Hellenthal und bei der SPD in Bad Münstereifel starben Kandidaten nach der Aufstellung zur Wahl.

Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist für den 14. September angesetzt.

