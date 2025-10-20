Von zwei Kindern veröffentlicht die Polizei Bilder. Polizei Mainz

In Mainz werden vier Kinder vermisst, die aus einer Jugendunterkunft verschwunden sind. Die Polizei schliesst nicht aus, dass sich die Geschwister in einer hilflosen Lage befinden – und sucht nun mit Bildern nach ihnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mainz sind vier Geschwister im Alter zwischen acht und 15 Jahren verschwunden.

Die Kinder verliessen am Samstag eine Jugendaufnahmeeinrichtung und sind seither unauffindbar.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise – es könne eine Gefahrensituation bestehen. Mehr anzeigen

Seit dem Samstagmorgen werden in Mainz vier Kinder vermisst. Laut einer Mitteilung der Polizei handelt es sich um die Geschwister Mustafa (8), Klara (11), Esmike (13) und Kamilia (15) A., die zuletzt in einer Kinder- und Jugendaufnahmeeinrichtung gesehen wurden.

«Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Minderjährigen in einer hilflosen Lage befinden», teilte die Polizei Mainz am Sonntag mit. Alle vier hätten Bezüge nach Rüsselsheim, weshalb die Fahndung inzwischen auch auf umliegende Gebiete ausgeweitet wurde.

Die Ermittler veröffentlichten Fotos von zwei der Kinder und rufen die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Laut Polizei hat der achtjährige Mustafa schwarze, kurze Haare im Topfschnitt und spricht nur Ukrainisch.

Polizei bittet um Hinweise

Die elfjährige Klara trägt ebenfalls schwarze Haare, vorne einen Pony, hinten einen Zopf. Esmike (13) wird mit schwarzer Mütze, grauer Jogginghose und schwarzer Jacke beschrieben und spricht Ungarisch. Auch die älteste Schwester Kamilia (15) hat schwarze Haare.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131 65-33312 wenden oder den Notruf 110 wählen.

Die Polizei setzt bei der Suche auch auf Zeugenmeldungen in sozialen Medien. Weitere Informationen sollen veröffentlicht werden, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.