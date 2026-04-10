Rest in Peace? Nicht für Michael Jackson – neue Missbrauchs-Vorwürfe machen die Runde

Der «King of Pop» Michael Jackson. KEYSTONE

Rest in Peace? Nicht für Michael Jackson. Der «King of Pop» steht erneut im Zentrum schwerer Vorwürfe. Was steckt dahinter?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Geschwister haben Klage gegen Michael Jacksons Nachlass eingereicht. Sie werfen ihm sexuellen Missbrauch und Kinderhandel in den 1990er-Jahren vor.

Der Nachlass weist die Vorwürfe als Geldforderung kurz vor dem Filmstart zurück.

Am 23. April ist Kinostart des Biopics «Michael». Mehr anzeigen

Kurz vor dem Kinostart des Jackson-Biopics «Michael» holen den Musiker posthum neue Vorwürfe ein. Eine Familie, die Jackson einst sehr nahestand, wirft ihm Missbrauch vor. Das sorgt für Schlagzeilen. blue News liefert die Übersicht:

Was ist passiert?

Vier Geschwister der Familie Cascio, die zu Jacksons engstem Umfeld gehörten, haben im Februar beim Bundesgericht in Los Angeles Klage wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderhandels eingereicht, wie als erstes «Rolling Stone» berichtete. Die Klage liegt dem Musikmagazin vor.

Die Cascios galten lange als Jacksons «zweite Familie». Ihr Vater arbeitete als Hotelier, so lernte er die Familie kennen und entwickelte ein enges Verhältnis. Jackson verbrachte mit ihnen Feiertage und war regelmässig bei ihnen zu Hause.

In der Klage heisst es, Jackson habe die Kinder – Dominic, Edward, Aldo und Marie-Nicole – über Jahre gezielt beeinflusst, eingeschüchtert und missbraucht. Ein früherer Vergleich mit dem Nachlass, der Schweigepflichten regelte und Millionenbeträge umfasste, soll nach Ansicht der Familie eine «unzulässige Vereinbarung zur Verschleierung von sexuellem Missbrauch» gewesen sein.

Der Nachlass – auch Michael Jackson Estate genannt – bezeichnet dabei das Vermögen und die rechtlichen Angelegenheiten von Michael Jackson, das nach seinem Tod von Verwaltern betreut wird. In diesem Fall sind es John Branca und John McClain.

Sie hätten erst nach intensiver Therapie das volle Ausmass des Geschehens begriffen und entschieden, nicht länger zu schweigen. Auch, um anderen mutmasslichen Opfern Mut zu machen.

Was steht im Bericht?

In der 23-seitigen Klageschrift heisst es: «Michael Jackson war ein serieller Kindermissbraucher, der im Laufe von mehr als einem Jahrzehnt jeden der Kläger betäubte, vergewaltigte und sexuell missbrauchte – bei einigen beginnend im Alter von sieben oder acht Jahren.»

Der Missbrauch soll dem Bericht zufolge über Jahre hinweg in den 90ern an verschiedenen Orten weltweit stattgefunden haben, unter anderem auf Jacksons Neverland-Ranch, bei Konzertreisen und im Familienhaus der Geschwister.

Die Klage wirft dem Nachlass unter anderem Kinderhandel, Fahrlässigkeit, vorsätzliche Zufügung emotionalen Leids, Vertragsbruch und Betrug vor, schreibt das Musikmagazin. In der Klage ist auch von systematischer Manipulation die Rede, von Alkohol, Drogen und Isolation, wie «Bild» schreibt. Auch ihnen liegt die Klage vor. «Michael hat ihnen immer gesagt: ‹Das ist unser Geheimnis. Wir haben eine geheime Liebe. Niemand darf davon erfahren›», erklärt Howard King, der Anwalt der Familie, gegenüber «Bild».

Die Neverland Ranch von Michael Jackson im Jahr 2011. imago/ZUMA Press

Laut den Geschwistern brachte sie 2019 der HBO-Dokumentarfilm «Leaving Neverland» schliesslich dazu, ihre eigenen Erlebnisse offenzulegen. «Die Kinder haben ihn geliebt und vieles verdrängt. Für Opfer ist es nicht ungewöhnlich, den Täter zu schützen», so King zu «Bild». Erst sprach nur ein Bruder innerhalb der Familie über die Vorwürfe, kurz darauf schlossen sich auch die anderen drei an.

Die Cascios fechten nun auch eine 2019 geschlossene vertrauliche Vergleichsvereinbarung mit Jacksons Nachlass an, die laut der «Los Angeles Times» fünf jährliche Zahlungen von rund 690'000 US-Dollar pro Geschwisterteil vorsah und die sie heute als erzwungene Vertuschungsabsprache bezeichnen.

«Trotz der Drohungen des Michael Jackson Estates, sie finanziell zu ruinieren, und angesichts der falschen öffentlichen Betrugs- und Lügenvorwürfe des Estates haben die Cascios entschieden, nicht länger zu schweigen», erklärt King gegenüber dem «Rolling Stone». Die Familie hoffe, dass ihr Fall andere Opfer und Mitwisser ermutige, sich zu melden.

Was sagt der Nachlass?

Jacksons Nachlassverwalter, John Branca und John McClain, wiesen die Anschuldigungen nach Bekanntwerden der Klage umgehend zurück. Sie bezeichnen sie als einen weiteren Versuch, kurz vor der Veröffentlichung des grossen Biopics «Michael» Geld aus dem Erbe zu erpressen.

Ihr Anwalt Marty Singer bezeichnete die Klage gegenüber der «Los Angeles Times» als verzweifelten Versuch, an Geld zu kommen. Er erinnert daran, dass die Cascio-Geschwister den Musiker jahrzehntelang in Schutz genommen hatten. Beispielsweise bei einem Auftritt bei Oprah Winfrey im Jahr 2010.

Dem Musiker wurden schon mehrfach Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gemacht. Bereits früher sah er sich wiederholt entsprechenden Anschuldigungen ausgesetzt, 2005 endete einer dieser Fälle sogar in einem Gerichtsprozess. Jackson wurde damals freigesprochen.

In seinem 2011 erschienenen Buch «My Friend Michael» verteidigte Frank Cascio, ein weiterer Bruder, den Popstar: Michaels Liebe zu Kindern sei «unschuldig», die damaligen Vorwürfe «völliger Unsinn». Cascio, der über Jahre zu einem engen Vertrauten Jacksons wurde, arbeitete schliesslich auch als eine Art persönlicher Assistent an seiner Seite. Er ist bei der Klage nicht dabei.

Welche Bilder sind nun aufgetaucht?

Zu Wochenbeginn veröffentlichte die «Daily Mail» Fotos, die die Vorwürfe untermauern sollen. Eine Aufnahme soll den damals 9-jährigen Dominic Cascio zeigen. Dabei sitzt er mit nacktem Oberkörper auf dem Schoss des Popstars und wirkt, als fühle er sich unwohl.

Das Foto soll 1996 und damit in der Zeit entstanden sein, in der Dominic Cascio behauptet, dass Jackson ihn missbraucht habe. «Ich kann mir nur vorstellen, dass der Gesichtsausdruck etwas mit dem zu tun hatte, was ich in diesem Moment erlebt hatte», sagte der heute 39-Jährige der Zeitung. «Ich kann die Angst und Verwirrung, die ich damals erlebt habe, noch erkennen.»

Disturbing trove of never-before-seen photos shows Michael Jackson with 'distressed' alleged young victims, sparking explosive new lawsuit https://t.co/DAWxxSje0P — Daily Mail (@DailyMail) April 5, 2026

Ob Jackson sich schuldig gemacht hat, beantworten die Bilder nicht. Die Darstellung auf den Fotos lässt keine Rückschlüsse auf mögliches Fehlverhalten zu.

Was ist in der Vergangenheit geschehen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael Jackson des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wird. Die ersten öffentlichen Vorwürfe kamen Anfang der 1990er-Jahre auf.

1993 beschuldigte der damals 13-jährige Jordan Chandler Jackson des sexuellen Missbrauchs. Der Fall führte zu umfangreichen Ermittlungen, jedoch nie zu einem Strafprozess, da er 1994 durch eine aussergerichtliche Einigung beendet wurde. Jackson bezahlte 22 Millionen US-Dollar an Chandler. Der Musiker selbst bestritt die Vorwürfe stets und erklärte, die Zahlung sei erfolgt, um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden.

Im Jahr 2005 stand Michael Jackson in Kalifornien vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, den damals 13-jährigen Gavin Arvizo sexuell missbraucht zu haben. Jackson wurde in allen 14 Anklagepunkten freigesprochen.

Im Jahr 2004 hielten überzeugte Michael-Jackson-Fans unbeirrt an seiner Unschuld fest. Die schweren Vorwürfe gegen den Popstar sorgten jedoch für tiefe Risse innerhalb der Fangemeinde. IMAGO/ZUMA Press Wire

Nach dem Tod von Jackson im Jahr 2009 verstummten die Anschuldigungen nicht. Im Gegenteil: In den 2010er-Jahren traten mit Wade Robson und James Safechuck zwei Männer an die Öffentlichkeit, die angaben, als Kinder von Jackson missbraucht worden zu sein. Ihre Aussagen wurden besonders durch die 2019 veröffentlichte Dokumentation «Leaving Neverland» bekannt, die weltweit für neue Diskussionen sorgte.

Wie es mit der Familie Cascio weitergeht und ob der Fall letztlich vor Gericht landet, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Inzwischen werfen acht inzwischen erwachsene Personen dem Popstar sexuellen Missbrauch vor.

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