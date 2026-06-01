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Schaurige Entdeckung in Italien Vier Tote in ausgebranntem Auto entdeckt

SDA

1.6.2026 - 16:31

An einer italienischen Tankstelle sind in einem ausgebrannten Auto die verkohlten Leichen von vier Männern entdeckt worden. Die Toten wurden in einem Minivan gefunden, der in der kleinen Gemeinde Amendolara im Süden des Landes an einer Tankstelle in Brand geraten war.

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:31

An einer italienischen Tankstelle sind in einem ausgebrannten Auto die verkohlten Leichen von vier Männern entdeckt worden. Die Toten wurden in einem Minivan gefunden, der in der kleinen Gemeinde Amendolara im Süden des Landes an einer Tankstelle in Brand geraten war.

Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich vermutlich um Migranten aus Pakistan. Vermutet wird, dass sie in der Nähe als Erntehelfer gearbeitet hatten.

In der Region werden viele Menschen aus dem asiatischen Raum zu Billigstlöhnen in der Landwirtschaft beschäftigt. An den Arbeitsbedingungen und auch an der Behandlung von ausländischen Erntehelfern ausserhalb der Felder gibt es in Italien immer wieder viel Kritik.

Die Hintergründe der Entdeckung sind noch völlig unklar. Ermittelt werde in alle Richtungen, hiess es. Die Toten wurden von der Feuerwehr gefunden, die gegen 13.00 Uhr zu dem Brand gerufen worden war. Die Tankstelle, die an einer Staatsstrasse in der Nähe des Meeres liegt, wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Die Gemeinde Amendolara gehört zur Region Kalabrien. Sie zählt etwa 3000 Einwohner.

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