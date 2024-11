Der Vorfall ereignete sich in einem Zug etwa 30 Kilometer von Paris entfernt (Symbolbild). sda

In einem französischen Nahverkehrszug sind vier Personen mit einem Beil verletzt worden. Laut der örtlichen Polizei handle es sich um eine Vergeltungstat zwischen Jugendlichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem französischen Nahverkehrszug sind vier Personen mit einem Beil verletzt worden.

Zwei Menschen wurden schwer verletzt, zwei weitere leicht.

Laut einer Sprecherin der Polizei handelt es sich bei der Tat um Vergeltung. Mehr anzeigen

In einem französischen Nahverkehrszug sind vier Personen mit einem Beil verletzt worden. Die Tat ereignete sich am RER-Bahnhof Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne).

Zwei Menschen wurden schwer verletzt, zwei weitere leicht. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Laut einer Sprecherin der Polizei handelt es sich bei der Tat jedoch um Vergeltung.

Bahnbetreiber SNCF teilte am Morgen auf X mit, dass es in einem Zug in Ozoir-la-Ferrière einen Vorfall gebe und die Polizei und die Feuerwehr vor Ort seien. Details nannte sie vorerst nicht. Einzelne Züge fielen aus.

🚨🇫🇷 FLASH - 4 personnes blessés dont deux grièvement après avoir reçu des coups de hache dans le RER E à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ce matin.



👉 L’une des victimes a une main tranchée, une autre touchée à la tête a le « cerveau apparent ». Les secours sont sur place. pic.twitter.com/No19WUpV1G — DirectFR_ (@DirectFr_) November 4, 2024

An der gewaltsamen Auseinandersetzung seien Minderjährige beteiligt gewesen, wie französische Medien berichten. Es soll zwischen mehreren von ihnen im Zug eskaliert sein.

Demnach wurde ein Mensch am Kopf verletzt, einem weiteren sei die Hand abgehackt worden.