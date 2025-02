Mysteriöser Vierfachmord in den Alpen – neue Spur führt zu Elitesoldat

Seit 14 Jahren ermitteln die Behörden in einem Vierfachmord in Chevaline (F)

Der kaltblütige Vierfachmord von Chevaline in den französischen Alpen 2012 sei mit einer Schusstechnik erfolgt, in der in Frankreich nur Mitglieder des Inlands- und Auslandsgeheimdienstes und Fallschirmspringer trainiert werden.