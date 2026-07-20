Familienferien an der italienischen Adriaküste enden in einer Tragödie: Eine vierjährige Österreicherin ertrinkt im Pool eines Hotels in Milano Marittima. Nun untersuchen die Behörden sowohl das Verhalten des Vaters als auch mögliche Sicherheitsmängel der Hotelanlage.

Darum geht’s Eine vierjährige Österreicherin ist in einem Hotelpool in Milano Marittima ertrunken.

Das Mädchen war laut Ermittlern mehrere Minuten unbeaufsichtigt im Wasser.

Die Justiz ermittelt gegen den Vater und prüft gleichzeitig, ob das Hotel Sicherheitsvorschriften missachtet hat. Zusammenfassung erstellt mit

Ein tragischer Badeunfall erschüttert den italienischen Ferienort Milano Marittima. Die vierjährige Magdalena K. aus Österreich ist am Sonntag im Pool eines Hotels ums Leben gekommen.

Nach Angaben italienischer Medien spielte das Mädchen zunächst in der Spielecke der Hotelanlage. Während ihr Vater kurz auf das Zimmer ging, verliess sie den Bereich unbemerkt, wie der «Corriere della Sera» berichtet. Überwachungskameras zeigen laut den Ermittlern, wie sie durch eine automatisch geöffnete Tür ins Freie gelangte und anschliessend den Poolbereich betrat.

7 bis 8 Minuten im Wasser

Dort verlor sich ihre Spur. Erst einige Minuten später entdeckte eine Gruppe Jugendlicher das Mädchen regungslos im Wasser und schlug Alarm. Ein Arzt versuchte noch, die Vierjährige wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind sieben bis acht Minuten im Wasser gewesen war.

Besonders brisant: Der Hotelpool war zum Zeitpunkt des Unglücks eigentlich geschlossen. Nach den geltenden Sicherheitsvorschriften hätte das Zugangstor abgeschlossen sein müssen. Dennoch gelang es dem Mädchen offenbar, den Poolbereich zu betreten.

Deshalb prüfen die Behörden nun auch, ob die Hotelanlage ihre Sicherungspflichten verletzt hat.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft von Ravenna leitete gegen den Vater ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Vernachlässigung eines Minderjährigen ein. Gleichzeitig wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Ziel der Untersuchungen ist es, die genauen Umstände des Unglücks und mögliche Verantwortlichkeiten zu klären.

Für die Familie ist die Tragödie besonders bitter: Sie verbrachte laut italienischen Medien seit Jahren ihre Sommerferien in Milano Marittima. Am Abend des Unglückstags hätte sie die Heimreise antreten sollen.