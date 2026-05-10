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Unfall am Bodensee Vierjähriges Kind von Zug erfasst und tödlich verletzt

Lea Oetiker

10.5.2026

Der Unfall geschah bei einem Bahnübergang in Sipplingen (D). (Symbolbild)
Der Unfall geschah bei einem Bahnübergang in Sipplingen (D). (Symbolbild)
Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 4-jähriges Mädchen ist am Samstag in Sipplingen (D) am Bodensee beim Überqueren eines Bahnübergangs mit seinem Laufrad von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden.

Lea Oetiker

10.05.2026, 09:55

10.05.2026, 10:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 4-jähriges Mädchen wurde am Samstag in Sipplingen am Bodensee von einem Zug erfasst.
  • Es hatte mit seinem Laufrad einen Bahnübergang trotz geschlossener Schranken überquert.
  • Das Kind starb später in einer Klinik an seinen Verletzungen.
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Ein 4-jähriges Kind ist am Samstag am Bodensee bei einem schweren Unfall mit einem Zug tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mehreren deutschen Medien mitteilte, soll das Mädchen mit seinem Laufrad einen Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen, in Deutschland, überquert haben, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren.

Trotz einer eingeleiteten Notbremsung erfasste ein Regionalexpress das Kind. Die Vierjährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Helikopter in eine Klinik gebracht. Dort verstarb sie in der Nacht an den Folgen des Unfalls.

Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls rund 65 Fahrgäste. Diese blieben körperlich unverletzt, wurden jedoch anschließend von Sanitäts- und Betreuungspersonal sowie Psychologen versorgt.

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