Vierjähriges Kind von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein 4-jähriges Kind ist am Samstag am Bodensee bei einem schweren Unfall mit einem Zug tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei mehreren deutschen Medien mitteilte, soll das Mädchen mit seinem Laufrad einen Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen, in Deutschland, überquert haben, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren.
Trotz einer eingeleiteten Notbremsung erfasste ein Regionalexpress das Kind. Die Vierjährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde per Helikopter in eine Klinik gebracht. Dort verstarb sie in der Nacht an den Folgen des Unfalls.
Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls rund 65 Fahrgäste. Diese blieben körperlich unverletzt, wurden jedoch anschließend von Sanitäts- und Betreuungspersonal sowie Psychologen versorgt.