Vater soll Kinder getötet haben – er war Polizist

Ein erschütternder Vorfall erschüttert die Gemeinde Klettbach (D): Eine Familie mit zwei Kindern wurde tot in ihrem Haus gefunden. Die Polizei ermittelt, ein erweiterter Suizid steht im Raum.

In Klettbach (D) wurde eine vierköpfige Familie tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Der Vater soll Polizist gewesen sein.

Die Ermittler prüfen aktuell einen erweiterten Suizid als mögliche Ursache, betonen jedoch, dass die Hintergründe noch unklar sind.

Die Gemeinde steht unter Schock, die Polizei bittet um Zurückhaltung bei Spekulationen und kündigt weitere Informationen an.

Am Freitagmorgen, ereignete sich in Klettbach im Weimarer Land ein erschütternder Vorfall: Eine vierköpfige Familie wurde tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Eltern und ihre beiden Kinder.

Laut dem Fernsehsender MDR handelt es sich um eine Familie mit zwei Kindern, die vom Vater getötet worden sein soll. MDR und RTL berichten, dass der 49-Jährige als Polizist tätig war.

Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte den laufenden Polizeieinsatz. Laut ersten Informationen wird ein erweiterter Suizid als mögliche Ursache in Betracht gezogen. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar, und die Behörden bitten darum, Spekulationen zu vermeiden.

Die Gemeinde Klettbach steht unter Schock. Anwohner und Kollegen des verstorbenen Polizisten zeigen sich tief betroffen. Die Polizei hat angekündigt, weitere Informationen bereitzustellen, sobald diese verfügbar sind.

