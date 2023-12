Viola Amherd: Putins Raketen könnten auch die Schweiz treffen +++ Heftiger russischer Beschuss in Cherson

8.09 Uhr

Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd sagte im Interview mit der «SonntagsZeitung», dass auch die Schweiz in die Ziellinie von Raketen gelangen könnte. Entsprechend wichtig sei es, dass die Schweiz die Luftabwehr stärke. Damit rechtfertigt sie die Aufstockung des Armeebudgets von fünf auf neun Milliarden Franken.

«Raketen können heute aus grosser Distanz abgeschossen werden. Da kann auch einmal die Schweiz in den Fokus geraten», sagt Amherd. Im Dezember 2021 habe sie auch nicht damit gerechnet, dass «wir auf dem europäischen Kontinent einen konventionellen Krieg haben werden».

Verteidigungsministerin Viola Amherd hält es für wichtig, dass die Schweiz in die Luftabwehr investiert. (Archivbild) Keystone

«Nehmen wir einmal an, die Ukraine verliert den Krieg doch noch, was ich natürlich nicht hoffe», so die Bundesrätin der Mitte und ergänzt: «Gibt sich Putin dann als Sieger zufrieden? Oder will er weitergehen Richtung Europa?»

Der Krieg in der Ukraine zeige, dass man heute vor allem mit einer hybriden Kriegsführung rechnen müsse. Sprich mit unkonventionellen Angriffen: Sei es im Cyberbereich oder durch Desinformation der Bevölkerung.