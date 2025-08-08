Livestream aus der Tiefsee: Viraler Hit für die Wissenschaft dank einem roten Seestern Damit hat das Forschungsteam nicht gerechnet. Ein Livestream aus der Tiefsee vor Argentinien sorgt für Rekordwerte, was wissenschaftliche Videos angeht. Eine Figur aus Sponge Bob spielt dabei eine wichtige Rolle. 07.08.2025

Damit hat das Forschungsteam nicht gerechnet. Ein Livestream aus der Tiefsee vor Argentinien sorgt für Rekordwerte, was wissenschaftliche Videos angeht. Eine Figur aus Sponge Bob spielt dabei eine wichtige Rolle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Tiefsee-Expedition vor Argentiniens Küste fasziniert ein Millionenpublikum mit einem Livestream

Die Unterwasserkreaturen kommen in den sozialen Medien gut an – insbesondere ein Seestern, der an eine Figur aus der Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf erinnert.

Das Projekt feuerte im Land die Debatte zur Kürzung von staatlichen Forschungsgeldern an. Mehr anzeigen

Ein Livestream aus 4000 Metern Tiefe sorgt für Staunen und millionenfache Klicks: Vor der Küste Argentiniens dokumentiert eine internationale Tiefsee-Expedition bislang unbekannte Meereswelten live auf YouTube. Die Bilder leuchtender Quallen, bizarrer Seegurken und schwimmender Seesterne faszinieren vor allem ein Land: Argentinien.

In den sozialen Medien ist der Stream längst Kult. Besonders beliebt: der «Big Butt Starfish», ein orangefarbener Seestern mit auffällig voluminösem Hinterteil. Sofort erkennt man die verblüffende Ähnlichkeit mit der bekannten Figur Patrick Star aus der Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf.

Forschung leidet unter Spardruck

Getragen wird die Forschung vom argentinischen Wissenschaftsrat CONICET, einer Institution, die derzeit unter heftigem Spardruck steht. Präsident Javier Milei hat der Forschung drastische Budgetkürzungen verpasst: Löhne und Mittel schrumpften um bis zu 35 Prozent. Ungefähr 4000 Stellen wurden in den letzten eineinhalb Jahren gestrichen.

Durch den unerwartet grossen Erfolg des Livestreams in Argentinien, wurde eine landesweite Debatte zur Kürzung der staatlichen Forschungsgelder ausgelöst. Für die Forschenden ist der Livestream deshalb auch ein stiller Protest.

Noch bis zum 10. August taucht das Forschungsschiff «Falkor (too)» täglich ab und bringt die Wunder der Tiefsee in Echtzeit auf die Bildschirme.

