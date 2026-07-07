Eigentlich sollte es eine traumhafte Alaska-Kreuzfahrt werden. Stattdessen erkrankten auf der «Ruby Princess» mehr als 100 Passagiere und zahlreiche Crewmitglieder am hochansteckenden Norovirus. Die Reederei reagierte mit verschärften Hygienemassnahmen.

Darum geht’s Auf der «Ruby Princess» sind während einer Alaska-Kreuzfahrt mehr als 100 Passagiere und 23 Crewmitglieder am Norovirus erkrankt.

Die Betroffenen litten unter Übelkeit, Erbrechen und Durchfall – typische Symptome der hochansteckenden Krankheit.

Die Reederei verschärfte die Hygienemassnahmen und kündigte an, das Schiff vor der nächsten Reise gründlich zu desinfizieren.

Ein Norovirus-Ausbruch hat eine Alaska-Kreuzfahrt der «Ruby Princess» überschattet. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilt, erkrankten während der 21-tägigen Reise 102 der insgesamt 3032 Passagiere sowie 23 Crewmitglieder an dem hochansteckenden Magen-Darm-Virus.

Das Schiff war am 12. Juni in San Francisco gestartet und kehrte am 2. Juli zurück. Die Erkrankten litten vor allem unter Durchfall, Übelkeit und starkem Erbrechen – den typischen Symptomen einer Norovirus-Infektion. Insgesamt waren rund 3,4 Prozent der Passagiere und zwei Prozent der Besatzung betroffen.

Reederei verschärft Hygienemassnahmen

Princess Cruises erklärte, die Crew habe unmittelbar auf den Ausbruch reagiert und auf dem gesamten Schiff zusätzliche Hygienemassnahmen eingeführt. Vor der nächsten Reise werde die «Ruby Princess» zudem umfassend gereinigt und desinfiziert.

Noroviren treten auf Kreuzfahrtschiffen immer wieder auf. Der Grund: Tausende Menschen verbringen auf engem Raum viele Tage miteinander. Dadurch kann sich das Virus besonders schnell verbreiten. Schon eine infizierte Person kann zahlreiche weitere Menschen anstecken.

Die Krankheit beginnt meist plötzlich mit starkem Durchfall, Übelkeit und heftigem Erbrechen. Hinzu kommen häufig Bauch- und Muskelschmerzen. In den meisten Fällen klingen die Beschwerden nach ein bis zwei Tagen wieder vollständig ab. Problematisch ist vor allem der Flüssigkeitsverlust, der zu Schwäche und Schwindel führen kann.

Die «Ruby Princess» geriet bereits Ende 2024 in die Schlagzeilen: Damals verschwand ein 72-jähriger Passagier während einer Kreuzfahrt spurlos. Trotz umfangreicher Suchaktionen und der Auswertung von Videoaufnahmen gingen die Behörden damals davon aus, dass der Mann über Bord gegangen war.