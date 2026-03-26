In Italien ist der erste Fall eines nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H9N2 infizierten Menschen festgestellt worden. Es handle sich dabei um den ersten Fall in Europa, bestätigte das Gesundheitsministerium in Rom.
Angesteckt mit dem Virusstamm H9N2 hat sich der in Italien lebende Mann allerdings in Afrika. Alle Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, wurden negativ getestet. «Es besteht daher keine Alarmlage in Italien», versicherte der Epidemiologe Gianni Rezza laut Medienangaben. Dennoch sei die Überwachung durch das Gesundheitsministerium aktiv.
Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wurden seit 1998 und bis zum 27. Februar 2026 weltweit 195 Fälle von H9N2 beim Menschen gemeldet. Dies in zehn Ländern in Asien und Afrika. Zwei Infektionen verliefen tödlich.
Ansteckung durch Vogelkontakt
Es wurden bisher weder Cluster von Infektionen mit Influenza A (H9N2) beim Menschen noch dokumentierte Fälle einer Übertragung von Mensch zu Mensch festgestellt. Der direkte Kontakt mit infizierten Vögeln oder kontaminierten Umgebungen gilt als wahrscheinlichste Quelle für Infektionen mit Vogelgrippeviren bei Menschen.
Menschliche Fälle eines anderen, aggressiveren Stamms – H5N1 – wurden – wenn auch sehr selten – in den vergangenen Jahren in England, Spanien und der Türkei sowie in Asien und Afrika nachgewiesen. Insgesamt wurden seit Beginn der 2000-er-Jahre weltweit etwa tausend Infektionen mit H5N1 registriert, mit einer hohen Sterblichkeitsrate.
Im Allgemeinen erfolgt die Ansteckung mit Viren durch direkten Kontakt mit infiziertem Geflügel oder mit kontaminierten Umgebungen oder Materialien. Das Virus befällt vor allem Vögel, wurde aber auch bei mehreren Säugetieren gefunden.
Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften sie.
15.01.2026
Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»
Washington, 21. März 2026: Ein wichtiger Sieg für die Pressefreiheit in den USA. Präsident Donald Trump und seine Regierung erlitten eine juristische Niederlage gegen Medien wie die «New York Times». Ein Bundesrichter in Washington erklärte die vom Pentagon vor einem halben Jahr eingeführten Regelverschärfungen für Journalisten als verfassungswidrig.
24.03.2026
Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht
Geplante Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland – unter diesem schweren Verdacht stehen drei Männer, gegen die am Dienstag in Stuttgart der Prozess begonnen hat. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes gehandelt zu haben. Ziel sollen Brandanschläge auf Transportwege eines Paketdienstleisters gewesen sein. Ein Verdächtiger wurde im Kanton Thurgau verhaftet.
20.03.2026
ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto
Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»
Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht