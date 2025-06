Vom «neuen Star» zur Persona non grata: Elon Musk unter Trump Das Zerwürfnis zwischen Elon Musk und Donald Trump markiert das Ende einer Bruderliebe zwischen zwei Alphatieren. Im Video liefert blue News dir den Rückblick auf die vergangenen Monate zwischen Trump und Musk. 06.06.2025

Elon Musk und Donald Trump haben sich zerstritten. Die frühere Bromance ist nicht mehr. Im Video blicken wir auf die vergangenen Monate zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk kritisiert öffentlich ein zentrales Gesetzesvorhaben von Präsident Trump – und entfacht damit einen politischen Flächenbrand.

In den folgenden Stunden eskaliert der Streit über soziale Medien, persönliche Vorwürfe und Andeutungen über die Epstein-Akten.

Im Video gibt blue News einen Rückblick. Mehr anzeigen

Trump im Tesla, Musk im Oval Office: In den vergangenen Wochen und Monaten führte auf der weltpolitischen Bühne kein Weg am exzentrischen Tech-Milliardär Elon Musk vorbei. Stets war Musk irgendwo präsent – meist an direkter Seite von Trump.

Innerhalb weniger Stunden entwickelt sich jedoch aus einem politischen Dissens ein öffentlich ausgetragener Machtkampf, der Persönliches, Politisches und Geschäftliches vermischt.

Im Video blickt blue News zurück auf die vergangenen Monate.