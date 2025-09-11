  1. Privatkunden
Bei Veranstaltung erschossen Vom Uniabbrecher zu Trumps Sprachrohr – das Leben von Charlie Kirk

Sven Ziegler

11.9.2025

Charlie Kirk spricht an der Utah Valley University. Foto: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
Charlie Kirk spricht an der Utah Valley University. Foto: Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa
sda

Der rechtskonservative Aktivist Charlie Kirk ist bei einer Veranstaltung in Utah erschossen worden. Der 31-Jährige galt als Sprachrohr von Donald Trumps Jugendbewegung und polarisierte mit seinem Podcast Millionen. Trump reagierte mit ungewöhnlichen Ehrungen.

Agence France-Presse

11.09.2025, 07:31

11.09.2025, 09:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der rechte Aktivist Charlie Kirk wurde bei einer Veranstaltung in Utah erschossen
  • Kirk galt als enger Unterstützer von Donald Trump und baute mit Turning Point USA eine konservative Jugendbewegung auf
  • Trump ordnete Trauerbeflaggung an und nannte Kirk einen «legendären Patrioten»
Mehr anzeigen

Er war stramm rechts und diente US-Präsident Donald Trump als Sprachrohr für die Jugend: Der 31-jährige Aktivist und beliebte Podcaster Charlie Kirk ist am Mittwoch bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Utah getötet worden. Trump selbst bestätigte Kirks Tod.

«Der grossartige und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot», schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Er ordnete an, die Flaggen für den «grossen amerikanischen Patrioten» landesweit auf halbmast zu setzen, wie es sonst nur für hohe Würdenträger der Fall ist.

Der aus Chicago stammende Kirk war ähnlich wie Trump eine Medienpersönlichkeit. Sein Studium schloss Kirk nie ab, stattdessen verbreitete er redegewandt rechte Thesen. Durch seine kämpferische Rhetorik wurde er schon als Jugendlicher Stammgast bei Trumps Haussender Fox News.

«Charismatischer christlicher Nationalist»

Mit seinem Podcast «Charlie Kirk Show» wurde er noch bekannter. Kirk scharte Millionen Anhänger um sich, die seine provokanten Thesen in Onlinemedien teilten. Dabei verbreitete er routiniert Behauptungen und Verschwörungstheorien von Trumps Maga-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder grossartig).

Auch vor Lügen und Fake News schreckte Kirk nicht zurück. So half er Trump, dessen Falschbehauptungen über die angeblich «gestohlene» Präsidentschaftswahl von 2020 bei einem jungen Publikum populär zu machen und Zweifel an den Corona-Massnahmen der Demokraten unter Joe Biden zu säen.

Der Podcaster ist am Mittwochabend erschossen worden. (Archivbild)
Der Podcaster ist am Mittwochabend erschossen worden. (Archivbild)
Alex Brandon/AP/dpa

Vehikel für Kirks Überzeugungen war seine Organisation Turning Point USA (etwa: Wendepunkt USA), die er im Alter von nur 18 Jahren gründete. Damit warb der Uniabbrecher in Schulen und Hochschulen für neokonservative Thesen.

Kirk sei ein «charismatischer christlicher Nationalist» gewesen, «der im Wesentlichen als Sprecher für den Trumpismus und extremistische Ideen agiert» habe, sagt die US-Autorin Kyle Spencer, die ein Buch über ihn geschrieben hat. Heute gilt Turning Point als grösste Jugendbewegung für Rechtskonservative in den USA.

Kirk wurde gehasst und verehrt

Als die Schüsse fielen, tourte Kirk gerade unter dem Motto «American Comeback» durch US-Universitäten. Bei Redeveranstaltungen wie diesen lud er Studierende ein, im schnellen Schlagabtausch mit ihm zu diskutieren. Die Videos dieser Auftritt gingen oft viral, zumal wenn er «linke» Überzeugungen zerpflückte. Kirk habe für Ideen geworben, von denen viele andere nicht zu sprechen wagten, sagten Anhänger.

Er war Trumps Draht zur Jugend. Maga-Aktivist Charlie Kirk stirbt nach Schuss in den Hals – Täter auf der Flucht

Er war Trumps Draht zur JugendMaga-Aktivist Charlie Kirk stirbt nach Schuss in den Hals – Täter auf der Flucht

Als die Schüsse fielen und Kirk am Hals getroffen wurde, sei ihm ausgerechnet eine Frage zu Transgender-Attentätern gestellt worden, berichtete der frühere republikanische Kongressabgeordnete Jason Chaffetz, der der Veranstaltung beiwohnte. Wie Trump hatte Kirk Transgender-Menschen und auch Migranten immer wieder scharf angegriffen. Die Debatte über Attentäter war in rechten Kreisen entbrannt, nachdem ein angeblicher Transgender-Schütze in einer Kirche in Minneapolis im August zwei Kinder getötet hatte.

Trump schrieb, niemand habe die Jugend in den Vereinigten Staaten besser verstanden als Kirk, der seine Frau und zwei kleine Kinder hinterlässt. «Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht mehr bei uns», betonte der US-Präsident.

Mehr internationale News

Allein mit zwei Kindern. Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Allein mit zwei KindernMiss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Politik. Tusk warnt: Russische Propaganda zielt auf Polens Sicherheit

PolitikTusk warnt: Russische Propaganda zielt auf Polens Sicherheit

Über Polen abgeschossen. Ermittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen

Über Polen abgeschossenErmittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen

