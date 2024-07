Wer ist die Frau, die plötzlich im Rampenlicht steht?

Trumps Vize will sich für die «vergessenen» Arbeiter einsetzen

STORY: Donald Trumps Vizekandidat J.D. Vance hat auf dem Parteitag der Republikaner die Arbeiter- und Mittelschicht umworben. Er beschrieb sich selbst als Sohn einer vernachlässigten Industriestadt in Ohio, der für die Arbeiter kämpfen werde, sollte Trump die Wahl am 5. November gewinnen. Berufspolitikern wie US-Präsident Joe Biden warf Vance vor, solche Gemeinschaften durch seine Handelspolitik und Kriege im Ausland zu zerstören. «In diesem Moment geht es nicht um mich. Es geht um uns alle, und es geht darum, für wen wir kämpfen. Es geht um die Autoarbeiter in Michigan, die sich fragen, warum abgehobene Politiker ihre Arbeitsplätze vernichten.» Vance hielt am Mittwochabend seine erste grosse Rede, seitdem bekannt wurde, dass Donald Trump ihn zu seinem Vize auserkoren hat. Der 39-Jährige erinnerte darin mehrfach an seine Herkunft aus armen Verhältnissen. Im Publikum sass auch seine Mutter. «Unsere Bewegung handelt von alleinstehenden Müttern wie meiner, die mit Geld und Sucht zu kämpfen hatten, aber nie aufgegeben haben. Und ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass meine Mutter heute hier 10 Jahre trocken ist. Ich liebe dich, Mom.» In seiner Rede in Milwaukee griff Vance viele Kernthemen in Trumps Politik auf. Er versprach, US-Produkten den Vorrang vor chinesischen Importen zu geben. Bei der Sicherung des Weltfriedens sollten US-Verbündete keine Freifahrtscheine mehr bekommen. Vance hat sich bereits gegen Militärhilfe für die Ukraine ausgesprochen. Er gehörte einst zu Trumps schärfsten Kritikern. In den vergangenen Jahren wandelte er sich jedoch zu einem der engagiertesten Verfechter von Trumps Politik.

18.07.2024