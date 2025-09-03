Drohnen, Laserwaffen und HyperschallraketenChina präsentiert bei Militärparade neue Waffen
Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs hat China in Peking modernste Waffentechnologie präsentiert – von unbemannten Tarnkappenjets über Unterwasser-Drohnen bis hin zu mobilen Laser- und Hyperschallwaffen.
Während der Parade in Peking zogen Laster auch Unterwasser-Drohnen über die Strasse des ewigen Friedens. Laut Experten könnte China diese torpedoförmigen Kolosse als Tarnkappen-U-Boote einsetzen.
Grosse Beachtung fand auch die mobile Laserwaffe LY-1. Beobachter gehen davon aus, dass der sogenannte Hochenergie-Laser (HEL) Schwärme kleinerer Drohnen oder Lenkwaffen abwehren kann.
Chinas Präsident Xi Jinping wollte mit der aufwändigen Waffenschau der Welt, aber auch seinen Ehrengästen Wladimir Putin und Kim Jong Un zeigen, wie fortschrittlich seine Armee ausgerüstet ist. Zuvor hatte das Militär bereits angekündigt, neue und ausschliesslich einheimisch produzierte Systeme zu zeigen.
Neue Technologie im Luftkrieg
Zudem zeigte Peking sogenannte «loyal Wingmans» – also Drohnen, die mit Menschen besetzte Kampfjets im Einsatz unterstützen oder Aufklärungsmissionen fliegen können. Gesteuert werden könnten sie aus einem Kommandoflugzeug wie dem Kampfjet J-20, Chinas erstem selbst entwickelten Tarnkappen-Kampfflugzeug. Die sogenannten Collaborative Combat Aircrafts (CCA) gelten als der Zukunft im Luftkrieg.
Im Paradezug waren auch Hyperschallraketen zu sehen. Die Marschflugkörper vom Typ YJ (kurz für «Ying Ji», das heisst Adler-Angriff) können etwa auf dem Wasser gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden. Je nach Typ können sie von verschiedenen Abschussvorrichtungen in unterschiedlichen Flughöhen mit jeweils eigenen Flugeigenschaften operieren.
Auf meterlangen mobilen Abschussrampen zog die Armee zudem an den internationalen Gästen Raketen vom Typ DF – kurz für «Dong Feng» (Ostwind) – vorbei. Diese Interkontinentalraketen, die mit Atomsprengköpfen besetzt das US-amerikanische Festland oder Europa erreichen könnten, sind schon länger im chinesischen Bestand.
Experten vermuten, dass es sich bei dem System um den Laser OW5-A10 mit einer Leistung von zehn Kilowatt handeln könnte. Dieser wäre in der Lage, ganze Drohnenschwärme abzufangen.
Bereits im Juni war ein ähnliches Modell auf chinesischen Strassen gesehen worden. Jared Keller, Herausgeber des Fach-Newsletters «Laser Wars», mahnt jedoch zur Vorsicht: «China überholt die USA in Sachen Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber es gibt wenig Beweise dafür, dass diese Systeme im Einsatz funktionieren.»
