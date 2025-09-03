  1. Privatkunden
Drohnen, Laserwaffen und Hyperschallraketen China präsentiert bei Militärparade neue Waffen

SDA

3.9.2025 - 10:14

Gepanzerte Fahrzeuge mit YJ-15-Hyperschallraketen waren während der Militärparade in Peking zu sehen. 
Gepanzerte Fahrzeuge mit YJ-15-Hyperschallraketen waren während der Militärparade in Peking zu sehen. 
KEYSTONE

Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs hat China in Peking modernste Waffentechnologie präsentiert – von unbemannten Tarnkappenjets über Unterwasser-Drohnen bis hin zu mobilen Laser- und Hyperschallwaffen.

,

Keystone-SDA, Lea Oetiker

03.09.2025, 10:14

03.09.2025, 10:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • China zeigte bei der Militärparade neue Hightech-Waffen wie unbemannte Kampfjets, Unterwasser-Drohnen, Laserabwehrsysteme und Hyperschallraketen.
  • Auch Interkontinentalraketen vom Typ «Dong Feng» wurden präsentiert.
  • Präsident Xi wollte damit die Stärke und Modernität der Armee demonstrieren.
Mehr anzeigen

China hat bei der grossen Militärparade zum 80. Jahrestag des Endes Zweiten Weltkrieges eine Reihe neuer Waffen gezeigt. Grosse Aufmerksamkeit erregten unter anderem unbemannte Kampfjets.

Während der Parade in Peking zogen Laster auch Unterwasser-Drohnen über die Strasse des ewigen Friedens. Laut Experten könnte China diese torpedoförmigen Kolosse als Tarnkappen-U-Boote einsetzen.

Grosse Beachtung fand auch die mobile Laserwaffe LY-1. Beobachter gehen davon aus, dass der sogenannte Hochenergie-Laser (HEL) Schwärme kleinerer Drohnen oder Lenkwaffen abwehren kann.

Chinas Präsident Xi Jinping wollte mit der aufwändigen Waffenschau der Welt, aber auch seinen Ehrengästen Wladimir Putin und Kim Jong Un zeigen, wie fortschrittlich seine Armee ausgerüstet ist. Zuvor hatte das Militär bereits angekündigt, neue und ausschliesslich einheimisch produzierte Systeme zu zeigen.

Neue Technologie im Luftkrieg

Zudem zeigte Peking sogenannte «loyal Wingmans» – also Drohnen, die mit Menschen besetzte Kampfjets im Einsatz unterstützen oder Aufklärungsmissionen fliegen können. Gesteuert werden könnten sie aus einem Kommandoflugzeug wie dem Kampfjet J-20, Chinas erstem selbst entwickelten Tarnkappen-Kampfflugzeug. Die sogenannten Collaborative Combat Aircrafts (CCA) gelten als der Zukunft im Luftkrieg.

Im Paradezug waren auch Hyperschallraketen zu sehen. Die Marschflugkörper vom Typ YJ (kurz für «Ying Ji», das heisst Adler-Angriff) können etwa auf dem Wasser gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden. Je nach Typ können sie von verschiedenen Abschussvorrichtungen in unterschiedlichen Flughöhen mit jeweils eigenen Flugeigenschaften operieren.

Auf meterlangen mobilen Abschussrampen zog die Armee zudem an den internationalen Gästen Raketen vom Typ DF – kurz für «Dong Feng» (Ostwind) – vorbei. Diese Interkontinentalraketen, die mit Atomsprengköpfen besetzt das US-amerikanische Festland oder Europa erreichen könnten, sind schon länger im chinesischen Bestand.

Spekulationen kurz vor der Militärparade

Bereits kurz vor der Militärparade in Peking sorgte China für internationales Aufsehen. Bei den Proben wurde ein auffälliges, grün verhülltes Objekt auf einem achträdrigen Lastwagen gesichtet. Laut dem britischen «Telegraph» könnte es sich um ein neuartiges Laser-Luftabwehrsystem handeln, das chinesische Propagandamedien als das «stärkste der Welt» anpreisen.

Experten vermuten, dass es sich bei dem System um den Laser OW5-A10 mit einer Leistung von zehn Kilowatt handeln könnte. Dieser wäre in der Lage, ganze Drohnenschwärme abzufangen.

Bereits im Juni war ein ähnliches Modell auf chinesischen Strassen gesehen worden. Jared Keller, Herausgeber des Fach-Newsletters «Laser Wars», mahnt jedoch zur Vorsicht: «China überholt die USA in Sachen Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber es gibt wenig Beweise dafür, dass diese Systeme im Einsatz funktionieren.»

