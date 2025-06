«No Kings»: Landesweite Proteste gegen Trump Wie hier in Los Angeles: Fünf Millionen Menschen protestieren in über 2.100 US-Städten gegen Präsident Trump. Unter dem Motto «No Kings» werfen sie ihm autoritäres Verhalten und harte Abschiebungen vor. Die Proteste blieben überwiegend friedlich. In der Innenstadt von Los Angeles heizte sich die Lage aber zum Nachmittag auf. Die Polizei setzt dort Tränengas ein, nachdem Steine fliegen. In Utah wird bei einem Schusswaffenvorfall ein Mensch ausserdem schwer verletzt. Die Umstände waren zunächst unklar. 15.06.2025

Schon im Wahlkampf hat sich Donald Trump als «Friedensstifter» und «Einiger» präsentiert, der Kriege im Nu beenden kann. Die anhaltende Gewalt in Gaza, der Ukraine und dem Iran spricht klar dagegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Noch bevor ich im Oval Office ankomme, werde ich den Krieg in der Ukraine beenden», kündigte Donald Trump im Wahlkampf an.

Der Republikaner positioniert sich seit 2023 als «Friedensstifter und Einiger», der die USA aus Kriegen heraushalten werde.

Den Krieg in der Ukraine hat Trump bis heute nicht beendet. Der Gaza-Krieg geht unvermindert weiter. Seine angebliche Vermittlung im Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist eine Lüge.

Israels Krieg gegen den Iran unterstützt der US-Präsident aktiv.

Die «No Kings»-Proteste zeigen, dass Trump kein «Einiger» ist. Mehr anzeigen

«Noch bevor ich im Oval Office ankomme, werde ich den schrecklichen Krieg in der Ukraine beenden», kündigt Donald Trump im März 2023 an. «Vollkommen beigelegt – ich werde es innert 24 Stunden schaffen. Ich sage das, und ich werde es tun. Es ist einfach: Ich kriege das in 24 Stunden hin.»

Er kenne sowohl Wladimir Putin als auch Wolodymyr Selenskyj, fährt der damalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner fort: «Wie die Bibel sagt: Gesegnet sind die Friedensstifter. Hört Ihr das? Und ich werde euer Friedensstifter sein! Und ich war euer Friedensstifter.»

Trump just confirmed that he will be our “peacemaker” and that he will solve the conflict in Ukraine before he steps foot in the Oval Office.



This would give him global support and political ammunition to prosecute Deep State players.



I’ve been preaching this for a while. https://t.co/6tX0YDVWXX pic.twitter.com/KWmKfkjTzF — Clandestine (@WarClandestine) June 25, 2023

Von dieser biblischen Idee ist Trump richtiggehend beseelt, zeigt ein Clip aus dem Herbst 2023: «Gesegnet sind die Friedensstifter», wiederholt der New Yorker Mitte September. «Wisst Ihr noch, was Hillary [Clinton] gesagt hat? ‹Er wird uns in den Krieg führen.› Nein, ich habe uns aus all' den Kriegen herausgeholt.»

«Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern»

Trump nennt Syrien und den Irak. «Ich habe Israel geschützt. Sie hätten sonst ein grosses Problem. Aber ich werde euer Friedensstifter sein, und ich bin der einzige Kandidat, der euch das versprechen kann: Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern. Wir sind dem Dritten Weltkrieg sehr nahe.»

“As the Bible says, blessed are the peacemakers… I’ll be your peacemaker. And I am the only candidate who can make this promise to you: I will prevent World War III.”



Trump the Peacemaker.

That’s something everyone can support.

Soon they will see. pic.twitter.com/wptE0zVVqu — TheStormHasArrived (@TheStormRedux) September 16, 2023

Am 7. Oktober 2023 greifen Hamas-Terroristen Zivilisten in Israel an: Das wäre nicht passiert, wenn er im Amt gewesen wäre – das gelte auch für den Krieg, den Russland am 24. Februar 2022 vom Zaun gebrochen hat.

Trump says the attack on Israel would never have happened under him as well as the disastrous withdrawal from Afghanistan. WATCH pic.twitter.com/6UsnbLaIBV — Simon Ateba (@simonateba) May 11, 2024

Diese Versprechen kommen an: Im November 2024 entscheidet Donald Trump das Präsidentschaftsrennen mit Kamala Harris für sich. Es wird also Zeit für die Trump'sche Friedensdividende.

«Wir werden unseren Erfolg an den Kriegen messen, die wir beenden»

Am 20. Januar zieht Trump ins Weisse Haus ein: «Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und – vielleicht am wichtigsten – an den Kriegen, in die wir nie hineingeraten. Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Einigers sein, das will ich sein», sagt er.

"We will measure our success not only by the battles we win but also by the wars we end and perhaps most important by the wars we never get into"



"My proudest legacy will be that of a peace maker and a unifier, that's what I want to be a peacemaker and a unifier" - Donald Trump… pic.twitter.com/7vhNAK08VW — Васконселос 🇵🇹🇪🇸🇷🇸🇬🇷 (@ffvasconcelos) January 20, 2025

Dieses Motto zieht sich durch die ersten Tage seiner Präsidentschaft: Das Weisse Haus verbreitet es auf X immer wieder – mitunter auch mit einem Foto, das Trump mit seinen religiösen Anhängerinnen und Anhängern zeigt.

“As the Bible says, ‘Blessed are the peacemakers.’ And in that end, I hope my greatest legacy when it's all finished, will be known as a peacemaker and a unifier.” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/ArXe38r1EY — The White House (@WhiteHouse) February 8, 2025

Das Problem: Der Krieg in der Ukraine ist am 8. Februar nicht beendet. Und auch nicht am 22. April nach 100 Tagen Amtszeit, als Trump «Time» ein Interview gibt. «Nun, ich habe das im übertragenen Sinne gesagt, und ich habe das als Übertreibung gesagt, um einen Punkt zu machen», sagt er.

53 Mal Frieden in der Ukraine versprochen – gebrochen

Und weiter: «Natürlich wissen die Leute, dass ich das im Scherz gesagt habe, aber es wurde auch gesagt, dass es beendet werden wird.» CNN rechnet nach, dass der Präsident mindestens 53 Mal versprochen hat, den Krieg in der Ukraine innert 24 Stunden zu beenden.

Trump said he was “Being Sarcastic” when he said he would end the war between Ukraine and Russia in 24 hours.



The man is a fucking idiot at every aspect. pic.twitter.com/lKxROR0Drm — Travis Matthew (@Matthewtravis08) March 15, 2025

Ein Scherz sind dabei eher die Vermittlungsversuche zwischen Moskau und Kiew, bei denen Trump vor allem den Forderungen der russischen Seite entspricht. Noch nicht einmal eine Waffenruhe kommt zustande, weil sich Washington partout weigert, auch nur den kleinsten Druck auf Moskau aufzubauen. Die Folge: Frieden ist heute weiter entfernt denn je.

#03: Trump – das ist nicht neutral: Wer solche Waffenruhe-Freunde hat, braucht keine Feinde Donald Trump hat Druck gemacht – und erreicht, dass in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandelt wird. Gleichmässig verteilt war dieser Druck allerdings nicht, wie dieses Video zeigt. 24.03.2025

Auch Israels Krieg in Gaza beendet Trump nicht, so wie er es im Wahlkampf noch versprochen hat. Stattdessen bringt er die massenweise Deportation von Palästinensern ins Spiel, um den Gazastreifen in die «Riviera des Nahen Ostens» zu verwandeln.

Trumps Kaschmir-Lüge und ein weiterer Krieg Israels

Und dann ist da noch das Scharmützel zwischen den Atommächten Indien und Pakistan zwischen dem 7. und dem 10. Mai: Wenn man dem US-Präsidenten Glauben schenken will, hat Trump die Kämpfe beendet, die nach einer Terrorattacke in Kaschmir aufgeflammt sind.

Trump’s diplomacy turned conflict into dialogue, bringing peace through bold, decisive action. His historic agreements reflect a clear vision and lasting impact a true victory on the global stage.#Trump_Nobel_Peace pic.twitter.com/cHduZVl6JE — Eagle Claw (@EagleClaw618207) June 15, 2025

Doch das Gerede von seinen guten Diensten ist eine Lüge: Die beiden Länder haben nicht mit dem Weissen Haus gesprochen. Dennoch wiederholt der 78-Jährige permanent sein Märchen – selbst als er die Lenker völlig anderer Staaten wie den Präsidenten von Südafrika trifft.

Despite wars popping off all over on his watch, Trump is still acting like a peacemaker — so here’s where an Indian News anchor said he is blatantly lying about deserving credit for the India-Pakistan ceasefire 👇🏽



“Like a broken record” pic.twitter.com/RBYVrIbuFV — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) June 15, 2025

Und nun attackiert Israel den Iran, wobei das Weisse Haus natürlich vorab über die Luftschläge informiert worden ist: Obwohl sich Trump zuvor gegen einen Angriff Teherans ausgesprochen hat, lobt er nun nicht nur Jerusalems Vorgehen, sondern schickt auch noch Tankflugzeuge in den Nahen Osten.

«Gewalt bestimmt zunehmend das politische Leben»

Entweder Washington will Israel unterstützen oder aber selbst gegen den Iran vorgehen. Hinzu kommen die Drohungen, Kanada, Grönland und das Gebiet um den Panamakanal zu annektieren. Fakt ist: Friedlicher ist die Welt seit Donald Trumps Amtsantritt nicht geworden. Im Gegenteil.

#WATCH | At the US-Saudi Investment Forum, US President Trump says "...My greatest hope is to be a peacemaker and to be a unifier. I do not like war...Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and… pic.twitter.com/2FbueqhAys — ANI (@ANI) May 13, 2025

Kathleen Toria McFarland plädiert dafür, Trump noch etwas Zeit zu geben. Als sie unter Ronald Reagan gedient habe, hätten ihn die Leute zunächst auch als »Cowboy» unterschätzt, sagt die konservative Beraterin der BBC. «Am Ende der Administration ist die Sowjetunion zusammengebrochen», erinnert die 73-Jährige. Trump müsse man «immer ernst nehmen».

“I think President Trump will be a peacemaker…”



Former national security advisor to President Trump, K.T. MacFarland, on the escalation of attacks between Iran and Israel.#Newsnight pic.twitter.com/PjXlwX1vgQ — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 13, 2025

Doch es gibt Bedenken – sowohl links als auch rechts. «Trump, ein selbsternannter Friedensstifter, wird in ausländische Verwicklungen hineingezogen», stellt das konservative «Wall Street Journal» fest. «Von Gaza über die Ukraine bis zum Iran: Trumps ‹Friedensstifter›-Versprechen scheitert», schreibt der liberale «Guardian».

Gericht kippt Verbot: Trump darf Nationalgarde in Kalifornien weiter einsetzen Der Streit um den Einsatz der Nationalgarde hält an: Trump darf die Nationalgarde in Kalifornien nun doch vorerst weiter einsetzen – das hat ein Berufungsgericht entschieden und damit ein vorheriges Verbot wieder aufgehoben. Der Streit dreht sich um Trumps harte Migrationspolitik und den Einsatz von Tausenden Soldaten gegen Proteste in Los Angeles. 13.06.2025

Auch als «Einiger» tritt Trump nicht auf, wie die «No Kings»-Proteste zeigen, die an über 2000 Orten in den USA Millionen von Menschen angezogen hat. Stephen Marche, Autor von «The Next Civil War», warnt im «Guardian» vor weiteren Eskalationen: «Gewalt bestimmt zunehmend das politische Leben in Amerika.»