Unzählige Theorien und keine Anklage: Der Mord an Tupac Shakur blieb jahrzehntelang ungelöst. Jetzt beginnt in Las Vegas der Prozess – gegen einen Mann, der den Fall selbst wieder ins Rollen gebracht haben soll.

Hip-Hop-Star Vor 30 Jahren wurde Tupac ermordet – jetzt startet der erste Prozess

Darum geht’s Tupac Shakur wurde 1996 in Las Vegas erschossen und starb im Alter von 25 Jahren.

30 Jahre nach dem Mord beginnt erstmals ein Prozess gegen den heute 63-jährigen Duane «Keffe D» Davis.

Die Staatsanwaltschaft wirft Davis vor, den Mord an Tupac organisiert und die Tatwaffe bereitgestellt zu haben. Zusammenfassung erstellt mit

Vor drei Jahrzehnten wurde Hip-Hop-Superstar Tupac Shakur ermordet. Um seinen Tod rankten sich viele Theorien, doch zu einer Verhaftung oder einer Anklage kam es nicht. Bis jetzt. Zum ersten Mal steht ein Mann wegen des Mordes an Tupac vor Gericht.

Was ist damals passiert?

Am 7. September 1996 gerieten Tupac Shakur und der Hip-Hop-Produzent Suge Knight mit Orlando Anderson, einem Gang-Mitglied der Southside Crips, aneinander. Tupac, Knight und mehrere ihrer Begleiter schlugen Anderson in einer Hotel-Lobby zusammen.

Anderson soll zusammen mit Gang-Mitgliedern kurze Zeit zuvor einen Freund der beiden ausgeraubt haben. Der Streit wurde schliesslich von Sicherheitskräften beendet. Tupac Shakur, Suge Knights und ihre Bodyguards machten sich im Auto auf den Rückweg.

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Als sie an einer roten Ampel hielten, fuhr ein weisser Cadillac neben sie und jemand schoss. Tupac wurde von mehreren Kugeln getroffen, sechs Tage später erlag er im Spital seinen schweren Verletzungen. Er wurde nur 25 Jahre alt. Bis heute gilt er als einer der einflussreichsten Rapper aller Zeiten.

Wer steht vor Gericht?

Am Montag startete in Las Vegas der Prozess gegen den heute 63-jährigen Duane «Keffe D» Davis. Er ist der Onkel von Orlando Anderson, mit dem Tupac in der Tatnacht aneinandergeraten war. Orlando Anderson gilt als Hauptverdächtiger, wurde jedoch nie angeklagt. 1998 wurde er mit 23 Jahren selbst erschossen.

Duane Davis wurde 2023 festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Mord organisiert und die Tatwaffe zur Verfügung gestellt zu haben. Davis plädiert auf nicht schuldig. Der Prozess soll voraussichtlich etwa einen Monat dauern.

Was sollen die Gründe sein für die Tat?

Rache für den vorangegangenen Streit. Auch Gang-Rivalitäten sollen eine Rolle gespielt haben. Die Mob Piru Bloods und die South Side Compton Crips waren verfeindete Gangs aus Compton, einem Vorort von Los Angeles. Tupac Shakur selbst soll zwar kein Gang-Mitglied gewesen sein, war jedoch durch sein Label Death Row Records eng mit den Mob Piru Bloods verbunden.

Der jetzt angeklagte Duane Davis war ein führendes Mitglied der South Side Compton Cribs, sein Neffe Orlando Anderson gehörten ebenfalls der Gang an.

Die Feindschaft der Gangs bestand schon seit den 1970er Jahren, also lange vor dem Mord an Tupac. Grund für die Fehde waren unter anderem um Drogen, Territorialansprüche und persönliche Fehden.

Warum kommt es erst jetzt zum Prozess?

Jahrzehntelang gab es keine echten Fortschritte in den Ermittlungen, aber jede Menge Gerüchte. Auch Tupac Shakur selbst und seine Begleiter sollen nicht dazu beigetragen haben, das Verbrechen aufzuklären.

Der erste Polizist, der am Tator ankam, erzählt später, dass Tupac erst noch ansprechbar gewesen sei. «Ich habe gefragt: ‹Wer hat auf dich geschossen?›», erzählt der Polizist Jahre später im Magazin «Rolling Stone». «Er sah mich an, holte Luft, um die Worte herauszubringen, und öffnete den Mund – und ich dachte, er würde tatsächlich kooperieren. Und dann kamen die Worte: ‹Fick dich›.»

Duane «Keffe D» Davis soll den Auftrag zum Mord an Tupac Shakur erteilt haben. AP Pool Las Vegas Sun

Auch Musikproduzent Suge Knight weigerte sich, eine Aussage zu machen. «Ich werde nicht dafür bezahlt, Mordfälle zu lösen», soll er gesagt haben.

Dann, vor drei Jahren, verkünden die Behörden in Nevada eine Festnahme. Man habe schon lange gewusst, wie die Tat in etwa abgelaufen sei, sagte ein Mordermittler bei einer Pressekonferenz. Gefehlt hätten nur die Beweise. Diese habe der Angeklagte gleich selbst geliefert.

Duane «Keffe D» Davis hat 2019 ein Buch geschrieben, in dem es unter anderem um den Mord an Tupac ging. Schon im Klappentext zu «Compton Street Legend» steht: «Der berüchtigte Suge Knight, ehemaliger CEO von Death Row Records, und ich sind die einzigen lebenden Augenzeugen der tödlichen Auseinandersetzung auf dem Las Vegas Strip zwischen den Insassen unserer beiden Fahrzeuge.»

Das löste neue Ermittlungen aus, sagen die Behörden. Die Ermittler*innen gehen davon aus, dass der eigentliche Schütze nicht mehr lebt. Sie sagen aber, der Angeklagte sei trotzdem für den Mord mitverantwortlich, da er zum Mord angestiftet und die Waffe zur Verfügung gestellt haben soll. Im Fall einer Verurteilung droht dem 63-Jährigen eine lebenslange Gefängnisstrafe.