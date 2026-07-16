Eine innige Umarmung auf der Grossleinwand, Millionen Klicks und ein weltweiter Shitstorm: Vor genau einem Jahr wurde ein vermeintliches Liebespaar bei einem Coldplay-Konzert unfreiwillig zu Internet-Stars. Der kurze Moment kostete beide ihre Jobs – und beschäftigt die Beteiligten bis heute.

An Konzert aufgeflogen Vor einem Jahr wird diese Affäre zum Internet-Hit – das hat bis heute Folgen

Darum geht’s Vor einem Jahr ging die Coldplay-«Kiss-Cam»-Affäre um den damaligen Astronomer-Chef Andy Byron und Personalchefin Kristin Cabot um die Welt.

Beide verloren nach dem viralen Video ihre Jobs, das Internet produzierte Millionen Memes.

Cabot spricht inzwischen offen über Morddrohungen, Hass – und darüber, warum sie sich von Byron im Stich gelassen fühlt. Zusammenfassung erstellt mit

Es war eigentlich nur ein ganz normaler Moment bei einem Coldplay-Konzert in Boston. Die «Kiss Cam» schwenkt durchs Stadion und bleibt bei einem Paar hängen, das sich innig umarmt. Doch statt zu lachen oder zu winken, verstecken sich beide panisch vor der Kamera.

Nur Stunden später weiss die halbe Welt warum.

Andy Byron, Chef des US-Techunternehmens Astronomer, war nicht mit seiner Ehefrau unterwegs, sondern mit seiner Personalchefin Kristin Cabot. Aus einem peinlichen Stadionmoment wurde einer der grössten viralen Internet-Hits des Jahres – mit Folgen, die bis heute nachwirken.

Das Video ging um die Welt

Kaum war der Ausschnitt online, verbreitete er sich explosionsartig über Tiktok, X und Instagram. Millionen Menschen sahen zu, wie sich Byron duckte und Cabot ihr Gesicht hinter den Händen versteckte.

Selbst Coldplay-Sänger Chris Martin ahnte sofort, dass etwas nicht stimmen könnte. «Entweder haben die beiden eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern», scherzte er von der Bühne.

Innerhalb weniger Stunden war aus einem Konzert-Gag ein weltweites Internet-Phänomen geworden.

Das Netz kannte kein Erbarmen

Was danach folgte, war eine regelrechte Meme-Lawine.

Das Internet machte sich über praktisch jedes Detail lustig. Es entstanden zahllose «The Office»-Memes und Parodien auf den panischen Fluchtversuch des Paares. Sogar andere Menschen mit dem Namen Andy Byron mussten auf sozialen Netzwerken klarstellen, dass sie nicht der betroffene Firmenchef seien.

Kaum ein viraler Moment der vergangenen Jahre wurde derart ausgeschlachtet.

Mehr zu den Memes vor einem Jahr liest du hier Auf Grossbildschirm gefilmt Firmenchef fliegt mit Affäre an Konzert auf – jetzt dreht das Netz durch

Aus dem Internet-Witz wurde schnell ein Unternehmensproblem.

Zunächst wurde Andy Byron beurlaubt, wenig später trat er als CEO zurück. Kurz darauf verliess auch Kristin Cabot das Unternehmen. Damit kostete ein wenige Sekunden langer Stadionmoment beide ihre Spitzenjobs. Astronomer musste sich wochenlang zu einem privaten Vorfall äussern, der plötzlich weltweit Schlagzeilen machte.

Für sie begann der eigentliche Albtraum erst danach

Während die Memes langsam verschwanden, begann für Kristin Cabot eine schwere Zeit.

In Interviews erzählte sie später, sie habe sich tagelang kaum mehr aus dem Haus getraut. Sie erhielt Hunderte Anrufe, unzählige Hassnachrichten und nach eigenen Angaben rund 50 bis 60 Morddrohungen. Besonders belastend sei gewesen, dass auch ihre beiden Kinder Angst hatten, ihr könnte etwas passieren.

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Rückblickend sagt sie zwar selbst: «Ich habe einen Fehler gemacht.» Der Preis dafür sei aber unverhältnismässig gewesen.

Ein Jahr später rechnet sie mit ihrem Ex-Chef ab

Inzwischen hat Cabot den Kontakt zu Andy Byron vollständig abgebrochen. «Zwischen uns gibt es keine Beziehung mehr», sagt sie heute.

Besonders enttäuscht sei sie darüber, dass Byron bis heute öffentlich geschwiegen habe. Sie fühle sich mit den Konsequenzen alleine gelassen. Während er sich zurückziehen konnte, habe sie sich ständig erklären und rechtfertigen müssen.

Zudem erhebt sie schwere Vorwürfe. Byron sei «nicht der Mensch gewesen, als den er sich mir dargestellt hat». Ehrlichkeit sei für sie nicht verhandelbar. Vieles, was er ihr über seine private Situation erzählt habe, sei nicht wahr gewesen.

Im Internet ist es zwischenzeitlich ruhig geworden um die Affäre. Doch Cabot wird noch immer auf der Strasse erkannt. «Mein grosser Wunsch», sagt sie denn auch, «ist, dass ich einfach meine Ruhe habe. Und dass ich nicht mehr immer erkannt werde.»