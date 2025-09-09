Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (Mitte) winkt von einem Boot aus, das an der Global Sumud Flotilla nach Gaza teilnimmt, um die israelische Blockade zu durchbrechen und humanitäre Hilfe zu leisten. Emilio Morenatti/AP/dpa

Auf einem Hilfsschiff der «Global Sumud Flotilla» hat sich eine Explosion ereignet. Die Organisation spricht von einem Drohnenangriff, Israel vermutet einen technischen Defekt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schiff der «Global Sumud Flotilla» mit Greta Thunberg an Bord geriet vor Tunesien in Brand.

Die Organisation vermutet einen Drohnenangriff.

Verletzt wurde niemand.

Während arabische Medien Israel beschuldigen, sprechen israelische Quellen von einem technischen Defekt. Mehr anzeigen

Ein Schiff der «Global Sumud Flotilla» (GSF), auf dem auch die Aktivistin Greta Thunberg an Bord sein soll, geriet vor der tunesischen Küste in Brand. Laut der Organisation wurde das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff von einer Drohne getroffen.

Alle sechs Besatzungsmitglieder blieben demnach unverletzt. Das Feuer beschädigte sowohl das Hauptdeck als auch die Lagerräume des Schiffes.

In einer Erklärung der Flottille hiess es, dass solche Aggressionen sie nicht aufhalten würden. Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, besuchte nach dem Vorfall den Hafen und sprach von einem möglichen Angriff. Sie betonte, dass es bereits zuvor Drohungen gegen die Flottille gegeben habe.

Unfall oder Angriff?

Während arabische Medien Israel für den Vorfall verantwortlich machen, berichten israelische Medien von einem technischen Defekt als Ursache der Explosion. Auch die tunesische Küstenwache fand keine Hinweise auf eine Drohne und vermutet einen Defekt in der Bordausrüstung.

Überwachungskameras zeigen, wie die Crew auf ein Geräusch reagiert, Alarm auslöst und kurz darauf eine Explosion folgt. Albanese veröffentlichte das Material online und forderte verstärkten Schutz für die Flottille.

Die Flottille versucht, die Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Auf diese Weise sollen Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen gelangen. Zugleich wollen die Aktivisten mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Notlage in dem dicht besiedelten Küstengebiet mit etwa zwei Millionen Bewohnern richten.