  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brand vor Tunesien Explosion auf Schiff von Greta Thunbergs Hilfskonvoi – Drohnenangriff vermutet

ai-scrape

9.9.2025 - 07:05

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (Mitte) winkt von einem Boot aus, das an der Global Sumud Flotilla nach Gaza teilnimmt, um die israelische Blockade zu durchbrechen und humanitäre Hilfe zu leisten.
Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (Mitte) winkt von einem Boot aus, das an der Global Sumud Flotilla nach Gaza teilnimmt, um die israelische Blockade zu durchbrechen und humanitäre Hilfe zu leisten.
Emilio Morenatti/AP/dpa

Auf einem Hilfsschiff der «Global Sumud Flotilla» hat sich eine Explosion ereignet. Die Organisation spricht von einem Drohnenangriff, Israel vermutet einen technischen Defekt.

Dominik Müller

09.09.2025, 07:05

09.09.2025, 07:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Schiff der «Global Sumud Flotilla» mit Greta Thunberg an Bord geriet vor Tunesien in Brand.
  • Die Organisation vermutet einen Drohnenangriff.
  • Verletzt wurde niemand.
  • Während arabische Medien Israel beschuldigen, sprechen israelische Quellen von einem technischen Defekt.
Mehr anzeigen

Ein Schiff der «Global Sumud Flotilla» (GSF), auf dem auch die Aktivistin Greta Thunberg an Bord sein soll, geriet vor der tunesischen Küste in Brand. Laut der Organisation wurde das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff von einer Drohne getroffen.

Alle sechs Besatzungsmitglieder blieben demnach unverletzt. Das Feuer beschädigte sowohl das Hauptdeck als auch die Lagerräume des Schiffes.

In einer Erklärung der Flottille hiess es, dass solche Aggressionen sie nicht aufhalten würden. Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, besuchte nach dem Vorfall den Hafen und sprach von einem möglichen Angriff. Sie betonte, dass es bereits zuvor Drohungen gegen die Flottille gegeben habe.

Unfall oder Angriff?

Während arabische Medien Israel für den Vorfall verantwortlich machen, berichten israelische Medien von einem technischen Defekt als Ursache der Explosion. Auch die tunesische Küstenwache fand keine Hinweise auf eine Drohne und vermutet einen Defekt in der Bordausrüstung.

Überwachungskameras zeigen, wie die Crew auf ein Geräusch reagiert, Alarm auslöst und kurz darauf eine Explosion folgt. Albanese veröffentlichte das Material online und forderte verstärkten Schutz für die Flottille.

Die Flottille versucht, die Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Auf diese Weise sollen Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen gelangen. Zugleich wollen die Aktivisten mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Notlage in dem dicht besiedelten Küstengebiet mit etwa zwei Millionen Bewohnern richten.

Mehr aus dem Ressort

Politik. Nach Protesten hebt Nepals Regierung Verbot für soziale Medien auf

PolitikNach Protesten hebt Nepals Regierung Verbot für soziale Medien auf

Vier Jahre auf der Flucht. In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang

Vier Jahre auf der FluchtIn diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang

Operation geplant?. Putins Propagandistin Simonjan macht schwere Krankheit publik

Operation geplant?Putins Propagandistin Simonjan macht schwere Krankheit publik

Meistgelesen

In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang
Demokraten zeigen angeblichen Trump-Brief für Epstein +++ Regierung startet «Blitz»-Einsatz in Chicago
60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Pentagon wird Kriegsministerium – endlich sagt’s mal einer
Neue Schweizer Investorengruppe kauft Spar