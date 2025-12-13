Vorsicht bei Individualreisen in diesen touristischen Ländern

Einmal jährlich gibt das deutsche Risiko-Management-Unternehmen A3M die Risk Map heraus, sie lässt sich auch als Weltkarte der Gewalt und Kriminalität lesen. Die Kriterien lesen sich wenig verlockend: Bewaffneter Konflikt, Terrorismus, Demonstrationen/Unruhen, Kriminalität.
Die Karte gibt Auskunft darüber, in welchen Ländern und Regionen die Gefahr grösser ist als in anderen, Opfer von Gewalt oder Kriminalität zu werden.
Rot steht für die höchste Gefahrenstufe und wenig überraschend sind Staaten wie die Ukraine, Afghanistan oder Sudan so eingefärbt. Aber auch klassische Reiseländer wie Brasilien, Thailand oder Tunesien weisen in gewissen Gebieten ein hohes Gefahrenpotenzial auf.
Der Anbieter A3M betont, dass die unten aufgeführten Länder zwar beträchtliche Gefahren aufweisen, jedoch nicht in den touristischen Zentren. «Pauschalreisen sind absolut sicher und Sicherheitsrisiken bestehen vor allem für Individualreisende», fügt das Unternehmen in einer E-Mail an blue News an.
Mexiko
In vielen Regionen kommt es zu Konflikten zwischen Drogenkartellen und Sicherheitskräften – das kann auch für Unbeteiligte gefährlich werden. Klassische Ferienzonen wie Yucatán sind davon aber nur wenig betroffen. Trotzdem empfiehlt es sich, sich lokal zu informieren und nachts sowie abseits der Hotspots vorsichtig zu sein.
Brasilien
In Grossstädten liegen touristische Viertel teils nahe bei Favelas respektive informellen Siedlungen, wo die Kriminalität hoch ist. Touristen geraten aber selten in Gefahr. In vielen ländlichen Reisegebieten ist es in der Regel sicher. In Städten helfen klare Regeln: nur offizielle Taxis/Apps verwenden, Wertsachen verstecken, keine Alleingänge nachts.
Peru
Das Risiko hängt weniger mit klassischen Touristenorten zusammen, sondern eher mit politischen Unruhen und Regionen mit Drogenanbau. In beliebten Gebieten – beispielsweise rund um die üblichen Sehenswürdigkeiten – ist es oft stabiler, aber Strassenblockaden oder kurzfristige Störungen können Reisen trotzdem beeinflussen.
Tunesien
Es gibt ein Sicherheitsrisiko durch dschihadistische Gruppen vor allem im Westen und Süden – teils unweit von Touristenregionen entfernt. Badeorte sind meist stark überwacht.
Ägypten
Problemzonen sind vor allem Südsinai, wo dschihadistische Gruppen ein Sicherheitsrisiko darstellen sowie entlegene Wüstenregionen, wo die Lage unübersichtlicher sein kann. Ferienorte am Roten Meer haben in der Regel hohe Sicherheitsvorkehrungen und sind in der Regel nicht betroffen.
Israel
Auch in touristischen Gegenden kommt es gelegentlich zu Terroranschlägen, Messerangriffen oder Raketenbeschuss. Gleichzeitig sind Sicherheitsmassnahmen sehr präsent. Und im Gaza-Krieg herrscht derzeit Waffenruhe – zumindest auf dem Papier.
Kenia
Besonders heikel ist das Grenzgebiet zu Somalia, dort besteht ein erhöhtes Risiko durch Terror und Gewalt. Die grossen Touristenzentren liegen aber entfernt – trotzdem bleibt in Städten eine gewisse Alltagskriminalität ein Thema, vor allem bei Einbruch der Dunkelheit.
Indien
Risikoregionen sind vor allem Kaschmir sowie Teile von Ostindien, wo militante Gruppen aktiv sein können. Zusätzlich gibt es eine erhöhte Gefahr von Belästigung und Gewalt gegen Frauen, weshalb Vorsicht, klare Sicherheitsroutinen und gute Planung wichtig sind – die typischen Touristenziele gelten insgesamt als gut bereisbar.
Thailand
Anschläge durch islamistische Separatisten betreffen nur den äussersten Süden; zusätzlich gab es zuletzt wegen Spannungen im Grenzgebiet zu Kambodscha erhöhte Risiken. Die klassischen Reisegebiete – darunter die Inseln, Bangkok – gelten im Normalfall als sehr sicher.
Philippinen
Mindanao im Süden ist wegen dschihadistischer Gruppen heikel. In Teilen der Zentralregionen sind zudem militante Maoisten aktiv. Die restlichen Gebiete sind deutlich weniger betroffen, allerdings ist die Alltagskriminalität etwas erhöht – in Städten und bei Nacht sollte man besonders aufmerksam sein.