Die israelischen Pläne zur Einführung der Todesstrafe für Terroristen stellen laut der EU einen schwerwiegenden Rückschritt gegenüber der bisherigen Praxis dar. Bild: dpa

Die EU übt deutliche Kritik an Israels Plänen für die Todesstrafe und warnt vor einem «schwerwiegenden Rückschritt». Auch Verpflichtungen aus einem Partnerschaftsabkommen würden dadurch verletzt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die EU hat Israel geschlossen für Pläne zur Einführung der Todesstrafe für Terroristen kritisiert.

Diese stelle «einen schwerwiegenden Rückschritt gegenüber der bisherigen Praxis sowie gegenüber den eigenen Verpflichtungen Israels» dar, sagte die EU-Aussenbeauftragte Katja Kallas.

Alle 27 Mitgliedsstaaten schlossen sich der Erklärung an. Mehr anzeigen

Alle 27 EU-Staaten haben Israels Pläne zur Einführung der Todesstrafe für Terroristen scharf kritisiert.

Die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes durch das israelische Parlament stelle einen schwerwiegenden Rückschritt gegenüber der bisherigen Praxis sowie gegenüber den eigenen Verpflichtungen Israels dar, teilte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas im Namen der Mitgliedstaaten mit.

Man sei zutiefst besorgt über den faktisch diskriminierenden Charakter des Gesetzes. In der Erklärung von Kallas im Namen der 27 EU-Staaten wurde daran erinnert, dass es in Israel über lange Zeit ein faktisches Moratorium sowohl für Hinrichtungen als auch für die Verhängung der Todesstrafe gab.

Israel verliert Vorbildfunktion im Nahen Osten

Damit habe das Land bislang in der Region eine Vorbildfunktion eingenommen – trotz eines komplexen Sicherheitsumfelds.

Die EU fordere Israel weiter auf, an seiner bisherigen grundsätzlichen Haltung festzuhalten und seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen sowie seinem Bekenntnis zu demokratischen Grundsätzen nachzukommen, wie das auch in den Bestimmungen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel verankert sei, hiess es in der Erklärung weiter.

Die Todesstrafe stelle eine Verletzung des Rechts auf Leben dar und könne nicht vollstreckt werden, ohne zugleich gegen das absolute Verbot von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung zu verstossen.

Zudem gebe es keine nachgewiesene abschreckende Wirkung der Todesstrafe und etwaige Justizirrtümer würden unumkehrbar gemacht.