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Oben eisig, unten mild Sechs Meter Schnee – so hast du den Ätna noch nie gesehen

Adrian Kammer

30.4.2026

Oben eisig, unten mild: Sechs Meter Schnee – so hast du den Ätna noch nie gesehen

Oben eisig, unten mild: Sechs Meter Schnee – so hast du den Ätna noch nie gesehen

Auch Ende April liegen noch enorme Massen Schnee in den höheren Lagen des Ätna. Das Naturphänomen entstand durch die heftigen Niederschläge im Winter und bleibt dank momentan stabiler Wetterlage.

30.04.2026

Auch Ende April liegen noch enorme Massen Schnee in den höheren Lagen des Ätna. Das Naturphänomen entstand durch die heftigen Niederschläge im Winter und bleibt dank momentan stabiler Wetterlage.

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Adrian Kammer, Nicole Agostini

30.04.2026, 18:32

30.04.2026, 18:35

Auf dem sizilianischen Vulkan Ätna zeigt sich aktuell ein ungewöhnliches Bild: Während in tieferen Lagen bereits frühlingshafte Bedingungen herrschen, liegt in den höheren Regionen weiterhin Schnee. Grundsätzlich ist das nicht untypisch. Oberhalb von rund 2'000 Metern bleibt der Ätna in den Wintermonaten oft schneebedeckt.

Bis zu sechs Meter hohe Schneemassen

In diesem Jahr hatten jedoch zeitweise starke Wintereinbrüche und Zyklon Harry für besonders eindrückliche Schneemengen gesorgt. Bilder zeigen bis zu sechs Meter hohe Schneemassen an der Strasse Richtung Gipfel. Solche Bedingungen entstehen, wenn feuchte Luftmassen auf den mehr als 3'300 Meter hohen Vulkan treffen und dort als Schnee niedergehen.

Aktuell hat sich die Lage wieder beruhigt: Neue Schneefälle bleiben vorerst aus, und das Wetter zeigt sich überwiegend stabil und freundlich. Dennoch kann es am Gipfel jederzeit zu raschen Wetterumschwüngen kommen. Selbst bei sonnigem Wetter an der Küste sind Schnee und starke Winde in grosser Höhe möglich.

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02.09.2025

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