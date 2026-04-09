Wackelige Waffenruhe – Streit um Hormus-Strasse und Libanon

«Iran hat um Waffenruhe gebettelt» – Hegseth feiert US-Militär US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Waffenruhe mit dem Iran als «historischen Sieg» bezeichnet. An einer Pressekonferenz präsentierte er die militärische Bilanz – und liess kaum eine Gelegenheit aus, Donald Trump zu loben. 08.04.2026

Trotz der Feuerpause hat Israel eine Grossoffensive in Libanon gestartet. Die Hisbollah wertet das als Verstoss und greift weiter an. Und nun erwägt Iran, die Waffenruhe aufzukündigen. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Redaktion blue News Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den verheerenden israelischen Luftangriffen in Libanon kündigt die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz an, ihre Angriffe gegen Israel fortzusetzen.

Anders als der Iran sieht US-Vizepräsident JD Vance den Libanon nicht in der vereinbarten Waffenruhe inbegriffen.

Wegen der Gefahr durch mögliche Seeminen in der Strasse von Hormus hat die Marine der iranischen Revolutionsgarden auf zwei alternative Routen entlang der iranischen Küste verwiesen.

Zwei chinesische Öltanker nähern sich der Strasse von Hormus und könnten zu den ersten grossen Schiffen werden, die die Meerenge seit der US-iranischen Waffenruhe passieren. Mehr anzeigen

Nur 30 Stunden nach Ankündigung der Waffenruhe geht der Streit um die Strasse von Hormus und den Libanon weiter. US-Vizepräsident JD Vance soll eine US-Delegation anführen, die sich am Samstag mit Vertretern des Iran in Pakistan trifft. Den USA zufolge war der Libanon nicht Teil der Vereinbarung.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Donnerstag (9.4.) passiert ist.

Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter

Nach den verheerenden israelischen Luftangriffen in Libanon kündigt die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz an, ihre Angriffe gegen Israel fortzusetzen. In Reaktion auf Israels «Verstoss gegen die Waffenruhe» sei in der Nacht der Kibbuz Manara im Norden Israels beschossen worden, heisst es in einer Erklärung der Schiiten-Miliz. Die Gegenangriffe auf Israel würden so lange fortgesetzt, bis die israelisch-amerikanische Aggression aufhöre. Auch Israel kündigte bereits an, seine Angriffe auf Ziele in Libanon fortzusetzen.

Nach nur 30 Stunden steht die Waffenruhe damit auf äusserst wackeligem Boden. Iran erwägt laut der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah aus der Feuerpause auszusteigen.

Rettungskräfte vor den Trümmern eines Gebäudes nach dem israelischen Luftangriff in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Mittwoch. Bild: Keystone/AP Photo/Bilal Hussein

Vance spricht von «Missverständnis»

Anders als der Iran sieht US-Vizepräsident JD Vance den Libanon nicht in der vereinbarten Waffenruhe inbegriffen. Dass der Iran davon ausgehe, sei ein Missverständnis, sagte Vance beim Sender CNN. «Weder wir noch die Israelis haben gesagt, dass dies Teil der Waffenruhe sein würde.» Vance machte deutlich, dass die USA derlei Versprechen nie auch nur angedeutet hätten. «Was wir gesagt haben, ist, dass sich der Waffenstillstand auf den Iran und die Verbündeten der USA konzentrieren würde». Dazu zählen laut Vance neben Israel auch die arabischen Golfstaaten.

Ab Freitag wird Vance Gelegenheit haben, das Missverständnis auszuräumen: Der Vizepräsident soll eine US-Delegation bei den Verhandlungen mit Iran in Pakistan anführen.

Vertreter der iranischen Führung sehen in den andauernden Angriffen Israels gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon einen Verstoss gegen die Vereinbarung mit den USA. Auch nach Angaben des Vermittlers Pakistan gilt die Feuerpause ausdrücklich auch für den Libanon.

Kurz vor den Äusserungen von Vance zog der iranische Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf die Sinnhaftigkeit der Verhandlungen mit den USA in Zweifel. Er warf Washington vor, noch vor Beginn der Verhandlungen ihre Zusagen gebrochen zu haben - dabei verwies er wieder auf den Libanon. Zudem beklagte er das Eindringen einer Drohne in den iranischen Luftraum sowie dass dem Iran das Recht darauf verweigert werde, Uran anzureichern. «Daher machen Verhandlungen über eine bilaterale Waffenruhe auch keinen Sinn», schrieb der ehemalige Militärkommandeur auf der Plattform X. Er soll Berichten zufolge auch die Verhandlungen mit den USA in Islamabad führen.

Auch Irans Präsident Massud Peseschkian bezeichnete die israelischen Angriffe auf den Libanon als unvereinbar mit den Vereinbarungen zum Waffenstillstand. «Eine zentrale Bedingung war auch der Waffenstillstand im Libanon», sagte er in einem Telefonat mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif. Er warnte, dass der Iran auf jeden Verstoss konsequent reagieren werde.

Wegen Seeminen: Iran verweist auf Alternativen zur Hormus-Strasse

Wegen der Gefahr durch mögliche Seeminen in der Strasse von Hormus hat die Marine der iranischen Revolutionsgarden auf zwei alternative Routen entlang der iranischen Küste verwiesen. «Alle Schiffe, die beabsichtigen, die Strasse von Hormus zu passieren», sollten «zum Schutz vor möglichen Kollisionen mit Seeminen alternative Routen» nutzen, hiess es in einer Erklärung, die in iranischen Medien verbreitet wurde.

Es gibt Anweisungen für eine alternative Ein- und Ausfahrt durch die Meerenge. Die Routen verlaufen demnach südlich und nördlich der Insel Larak. Um aus dem Arabischen Meer in den Golf einzufahren, müssen Schiffe zwischen der iranischen Küste und Larak hindurchfahren. Die Schifffahrtszeitschrift «Lloyd's List» hat diese Passage als «Teheraner Mautstelle» bezeichnet.

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis fordert aber nach Ende des Iran-Krieges einen gebührenfreien und sicheren Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus. «Ich glaube nicht, dass die internationale Gemeinschaft bereit wäre zu akzeptieren, dass der Iran für jedes Schiff, das die Strasse von Hormus durchquert, eine Mautstelle einrichtet», sagte er dem US-Fernsehsender CNN. «Das erscheint mir völlig inakzeptabel.»

Erste Tanker testen Strasse von Hormus

Zwei chinesische Öltanker nähern sich der Strasse von Hormus und könnten zu den ersten grossen Schiffen werden, die die Meerenge seit der US-iranischen Waffenruhe passieren. Die Schiffe – eines beladen mit irakischem, das andere mit saudischem Rohöl – kennzeichnen sich in ihren Tracking-Systemen als chinesische Tanker, was üblicherweise aus Sicherheitsgründen geschieht, wenn eine von Iran genehmigte Durchfahrt geplant ist. Ob die Passage gelingt, ist ungewiss.

Während Trump die Strasse für geöffnet erklärt hat, besteht Iran darauf, den Verkehr militärisch zu kontrollieren, und hat Schiffen mitgeteilt, die Meerenge bleibe geschlossen. Mehrere Schiffe waren zuletzt in letzter Minute umgekehrt. Eine erfolgreiche Durchfahrt wäre auch für den staatlichen Konzern Cosco ein Novum – seine Tanker stecken seit Beginn des Krieges im Golf fest.