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«Kommen Sie an den Verhandlungstisch» Deutscher Aussenminister erhöht Druck auf Putin

SDA

5.6.2026 - 09:13

Aussenminister Johann Wadephul (CDU) nimmt neben dem Aussenminister von Mexiko, Velasco Alvarez, an der Pressekonferenz im Aussenministerium Teil. Foto: Michael Kappeler/dpa
Aussenminister Johann Wadephul (CDU) nimmt neben dem Aussenminister von Mexiko, Velasco Alvarez, an der Pressekonferenz im Aussenministerium Teil. Foto: Michael Kappeler/dpa
Keystone

Deutschlands Aussenminister Johann Wadephul fordert den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs auf. Gleichzeitig macht Berlin deutlich, dass eine Friedenslösung aus europäischer Sicht nicht ohne die EU zustande kommen kann.

Keystone-SDA

05.06.2026, 09:13

05.06.2026, 09:40

Deutschlands Aussenminister Johann Wadephul ruft den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit eindringlichen Worten zu Verhandlungen über eine Friedenslösung in der Ukraine auf – unter Beteiligung der Europäer. «Es ist jetzt an der Zeit, an den Verhandlungstisch zu kommen», appellierte der CDU-Politiker beim Treffen mit seinem Kollegen Roberto Velasco in Mexiko-Stadt an Putin. «Ich glaube, alle sehen, dass der Konflikt in einer Phase ist, die dringend danach schreit, beendet zu werden.»

Vor dem Hintergrund stockender US-Vermittlungsbemühungen hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuvor in einem offenen Brief an Putin gewandt und direkte Friedensgespräche angeboten.

Wadephul pochte auf die Einbeziehung Deutschlands und der EU in eine Verhandlungslösung. Es gehe um den europäischen Kontinent, mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine und den Beitrittsprozess zur EU – diese Dinge könnten nur mit und durch die Europäer besprochen und verhandelt werden. «Deswegen werden die Europäer an diesen Verhandlungen zu beteiligen sein.» Er fügte hinzu: «In welchem Format und wann das genau geschieht, das können wir jederzeit entscheiden.»

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