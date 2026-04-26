Während alle unter die Tische flüchten, isst dieser Mann seelenruhig weiter

Das traditionsreiche White House Correspondents' Dinner hatte gerade erst begonnen, die Gäste waren bei ihrer Vorspeise, als auf einmal Tumult ausbrach im Saal. «Runter, runter», tönte es durch den Raum. Minutenlang verharrten die Gäste auf dem Boden, duckten sich unter die Tische – einige sichtlich unter Schock.
Die Aufregung ging an einem Mann offenbar spurlos vorbei. In einem Video, das in den sozialen Medien derzeit viral geht, ist zu sehen, wie er seelenruhig seinen Teller aufisst, während andere Gäste sich unter den Tischen verstecken oder den Saal längst verlassen haben.