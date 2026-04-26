Während alle unter die Tische flüchten, isst dieser Mann seelenruhig weiter

Diesen Mann kann offenbar nichts aus der Ruhe bringen – auch keine Schiesserei. Screenshot X

Schüsse, Evakuierung und Angst prägen einen Abend in der US-Hauptstadt. Die meisten Besucher bringen sich in Sicherheit oder verstecken sich. Nur ein Mann bleibt auffallend gelassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim White House Correspondents' Dinner brach nach dem Eindringen eines bewaffneten Angreifers Panik aus.

Während Schüsse fielen und Regierungsmitglieder evakuiert wurden, suchten viele Besucher Schutz unter Tischen.

Ein Video zeigt einen unbekannten Mann, der trotz Chaos ruhig weiterisst und damit viral geht. Mehr anzeigen

Das traditionsreiche White House Correspondents' Dinner hatte gerade erst begonnen, die Gäste waren bei ihrer Vorspeise, als auf einmal Tumult ausbrach im Saal. «Runter, runter», tönte es durch den Raum. Minutenlang verharrten die Gäste auf dem Boden, duckten sich unter die Tische – einige sichtlich unter Schock.

Der Grund: Ein bewaffneter Angreifer ist durch die Sicherheitsschleusen gerannt. Schüsse fielen. Im Saal brach Panik aus. Regierungsmitglieder wie US-Präsident Donald Trump wurden sofort evakuiert.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate 😂 pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Die Aufregung ging an einem Mann offenbar spurlos vorbei. In einem Video, das in den sozialen Medien derzeit viral geht, ist zu sehen, wie er seelenruhig seinen Teller aufisst, während andere Gäste sich unter den Tischen verstecken oder den Saal längst verlassen haben.

Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Sicher ist: Der Mann hat Nerven aus Stahl.