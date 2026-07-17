Gegen Tolgay K. laufen mehrere Verfahren wegen Einbrüchen. Gleichzeitig beteiligt er sich an Einbrüchen in mehrere Banken. Inzwischen sitzen er und die meisten Komplizen in Haft und warten auf ihre Urteile.

Über die Tiefgarage sind Tolgay K. und seine Komplizen in die Sparkassenfiliale Hamburg-Hamm eingedrungen und haben 1,95 Millionen Euro in bar erbeutet.

Dreister wirds nicht mehr Während sein Fall verhandelt wird, bricht Angeklagter in mehrere Banken ein

Darum geht’s Während in Berlin seine Berufung gegen eine Verurteilung wegen eines Wohnungseinbruchs läuft, bricht Tolgay K. in mehrere Banken ein.

Bei drei Einbrüchen erbeuten Tolgay K. fast zwei Millionen Euro.

Inzwischen sitzen der Angeklagte und fast alle seiner Komplizen in Haft. Zusammenfassung erstellt mit

Tolgay K. scheint das Verbrechen definitiv zu seinem Beruf gemacht zu haben. Ihm werden schon eine ganze Serie von Überfällen auf Tankstellen und mehrere Wohnungseinbrüche zur Last gelegt. Weil er die Einbrüche gesteht, kommt er auf freien Fuss, berichtet die «Bild».

Und währen diese Verfahren in Bonn und Berlin laufen, begeht er weitere schwere Straftaten.

Der schwerste Vorwurf betrifft den Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Hamburg-Hamm am 23. November 2023. Die Täter sollen über eine Tiefgarage in das Gebäude gelangt sein und Schliessfächer geplündert haben. Als eine Mitarbeiterin die Einbrecher überrascht, flüchten sie in einem SUV. Nach Ermittlungsstand verschwinden dabei rund 1,95 Millionen Euro in bar.

Festnahme im Gerichtssaal

Bereits knapp vier Wochen zuvor soll Tolgay K. an einem ähnlichen Einbruch in Dresden beteiligt gewesen sein. Dort manipulierten die Täter während des laufenden Bankbetriebs einen Infrarotsensor, gelangten in den Tresorraum und brachen zahlreiche Schliessfächer auf. Neben Wertpapieren, Dokumenten und Datenträgern wurden laut Ermittlern rund 16'000 Euro Bargeld gestohlen.

Auf die Spur der Bande kamen die Ermittler durch abgehörte Telefonate nach dem Hamburger Einbruch. Dabei soll sich der Verdacht erhärtet haben, dass Tolgay K. an beiden Taten beteiligt war und eine Flucht plante. Am 9. August 2024 wurde er deshalb direkt im Gerichtssaal festgenommen.

Für den Bankeinbruch in Bonn ist Tolgay K. inzwischen zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, für die Tat in Dresden zu weiteren sechs Jahren und fünf Monaten. Nun hoffen die Ermittler auch den Hamburger Fall weitgehend aufgeklärt zu haben: Zuletzt wurden am Berliner Flughafen zwei weitere Verdächtige bei der Ausreise festgenommen. Ein weiterer Beschuldigter ist weiterhin auf der Flucht.

Vorerst dürfte K.s Deliktserie damit ein Ende haben.