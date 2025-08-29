Kreuze, Blumen und andere Erinnerungsstücke wurden für eine Gedenkfeier nach den tödlichen Schüssen aufgestellt. Bild: Keystone/AP/Abbie Parr

Zwei Kinder werden bei einem Angriff auf eine Schule in Minneapolis getötet. Während die Waffengewalt in den USA kein Ende nimmt, kürzt Präsident Trump Programme zur Prävention drastisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Anschlag auf eine katholische Schule in Minneapolis starben zwei Kinder, 17 weitere Menschen wurden verletzt.

Präsident Trump spricht von «sinnloser Gewalt», vermeidet aber Forderungen nach strengeren Waffengesetzen.

Seit den 1980er-Jahren ist die Republikanische Partei eng mit der Waffenlobby NRA verbunden. Waffengewalt wird als Sicherheits- und Kulturproblem gedeutet, nicht als Gesetzgebungsfrage.

Am Mittwoch wurde eine katholische Schule in Minneapolis zum Schauplatz einer weiteren nationalen Tragödie. Ein 23-jähriger Mann eröffnete während einer Schulmesse das Feuer, tötete zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren und verletzte 17 weitere Menschen.

Das FBI stufte die Tat als inländischen Terrorakt und als Hassverbrechen gegen Katholiken ein. Der Täter verfügte über ein Gewehr, eine Schrotflinte und eine Pistole, die er allesamt legal erworben hatte, erklärten die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden.

Zwischen Worten und Taten

US-Präsident Donald Trump reagierte mit einer Geste der Staatstrauer und ordnete an, die Flaggen bis Ende des Monats auf Halbmast zu setzen. Auf X schrieb er: «Please join me in praying for everyone involved!»

Wie so oft bleibt es jedoch bei Symbolik. Trump bezeichnet Anschläge regelmässig als «sinnlose Gewalt», seine Rhetorik kreist um «Law & Order»: mehr Polizei, härtere Strafen, im Zweifel den Einsatz der Nationalgarde. Von Einschränkungen beim Zugang zu Waffen spricht er dagegen nie.

Nähe zur NRA: Politisches Kapital aus Waffenkultur

«Dies ist kein Waffenproblem», sagte er 2023 auf dem Jahreskongress der National Rifle Association (NRA). Trumps Linie ist eng mit seiner Nähe zur Waffenlobby verknüpft. Er nennt sich einen «pro-gun, pro-Second-Amendment-Präsidenten».

Diese Haltung hat historische Wurzeln. Spätestens seit den 1980er Jahren, mit dem Schulterschluss zwischen Republikanern und der NRA, wird Waffengewalt in der Partei primär als Sicherheits- und Kulturproblem gedeutet, nicht als Problem der Waffenverfügbarkeit. Gleichzeitig wurde «Gun control» zunehmend als Angriff auf Freiheitsrechte interpretiert.

Spätestens ab den 2010er Jahren, insbesondere nach dem Schulmassaker von Sandy Hook 2012, war die GOP nahezu geschlossen gegen jede Form neuer Regulierung. Selbst Massnahmen mit breiter Unterstützung in der Bevölkerung, wie erweiterte Hintergrundprüfungen, wurden blockiert.

Republikaner gegen Waffenkontrolle

Mit Donald Trump verschärfte sich diese Rhetorik weiter. Selbst der Attentatsversuch auf Trump 2024, bei dem der Schütze ein AR-15 benutzte, führte zu keinem Umdenken. Stattdessen gaben Republikaner Sicherheitslücken, der politischen Rhetorik der Demokraten oder mentalen Problemen des Täters die Schuld

Ein Blick zurück zeigt, wie sehr sich Trumps Kommunikation von der seiner demokratischen Vorgänger unterscheidet. Barack Obama und Joe Biden traten nach Massenschiessereien an Schulen mit emotionalen Reden auf, die sie mit politischen Forderungen für strengere Waffengesetze verbanden.

Republikaner, die heute nur ansatzweise Reformbereitschaft signalisieren, riskieren nicht nur politischen Gegenwind, sondern auch den Zorn ihrer eigenen Basis. Als der frühere Kongressabgeordnete Trey Gowdy nach dem jüngsten Schulanschlag in Minneapolis auf «Fox News» sagte, man müsse «ernsthaft» über strengere Zugangsregelungen diskutieren, wurde er umgehend von konservativen Kommentatoren und der MAGA-Basis attackiert.

Republikanischer Abgeordneter ohne Unterstützung

Online wurde Gowdy vorgeworfen, «dem Feind in die Hände zu spielen», ein Hinweis darauf, wie stark das Thema innerhalb der «Grand Old Party» tabuisiert bleibt.

«WTF? Trey Gowdy fordert Waffenkontrolle nach der Tragödie von Minneapolis – beschämend!», schrieb der rechte Kommentator Eric Daugherty auf X.

Ein selbsternannter MAGA-Anhänger erklärte: «Ich schäme mich, dass ich ihn einmal mochte.» Ein anderer Nutzer schrieb: «Gowdy verpasst nie die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass er ein Stück Müll ist.»

Massive Kürzungen bei Präventionsprogrammen

Während Trump öffentlich ein hartes Vorgehen gegen Gewalt ankündigt, ist die finanzpolitische Realität eine andere. Seine Regierung kürzte im Frühjahr 2025 die Mittel für Präventionsprojekte drastisch.

Laut Reuters strich das Justizministerium über die Hälfte der Bundesgelder für sogenannte Community Violence Intervention-Programme. 69 von 145 laufenden Projekten, insgesamt rund 158 Millionen Dollar, wurden beendet. Insgesamt entfielen 365 Zuschüsse im Umfang von 811 Millionen Dollar, die zuvor für öffentliche Sicherheit und Opferhilfe vorgesehen waren.

Im Juni forderten 18 Strafverfolgungsorganisationen sowie vier Polizeichefs in einem Brief an Justizministerin Pam Bondi die Wiedereinsetzung von Mitteln, die zu «messbaren und erheblichen Rückgängen bei Gewalt und Tötungsdelikten» geführt hätten. «Das sind keine Wohlfühlprogramme, sondern lebensrettende, die Strafverfolgung unterstützende Strategien, die wirken», hiess es in dem Schreiben.

Kritik an Trump von NGOs

Auch der Bildungssektor ist betroffen: Nach Informationen der «Washington Post» wurden zusätzlich rund 1 Milliarde Dollar gestrichen, die für Schulsicherheit und psychosoziale Betreuung vorgesehen waren, darunter Mittel für Schulpsycholog*innen und Beratungsangebote, die nach früheren Schiessereien gezielt eingerichtet worden waren.

Die Organisation Everytown for Gun Safety kritisiert, dass Trump die Möglichkeiten der Bundesbehörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe zur Strafverfolgung eingeschränkt, «bad actor gun dealers» geschützt und Programme für Gemeinden, Schulen und Gewaltprävention systematisch ausgehöhlt habe.

Auch die Initiative Giffords, gegründet von der ehemaligen Kongressabgeordneten Gabrielle Giffords, die selbst ein Attentat überlebte, schlägt Alarm: Trump habe «Amerika weniger sicher gemacht», indem er Programme beendete, die nachweislich Leben retten.

