Wagenknecht holt zum Rundumschlag aus – von Selbstkritik will sie lieber nichts wissen

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht erlitt eine Wahlschlappe. (Archivbild) Michael Kappeler/dpa

Sahra Wagenknecht zeigt sich nach dem verpassten Bundestagseinzug kämpferisch. Bei «Maischberger» verteidigt sie ihren umstrittenen Führungsstil und greift stattdessen die Thüringer Landeschefin Katja Wolf frontal an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sahra Wagenknecht gibt sich nach der Bundestagswahl kämpferisch, übernimmt aber keine persönliche Verantwortung – stattdessen greift sie die Thüringer Landeschefin Katja Wolf frontal an.

In der ARD-Talkshow «Maischberger» verteidigt Wagenknecht ihren autoritären Führungsstil als notwendig fürs Parteiprofil und kündigt strukturelle Reformen samt Namensänderung an.

Im BSW mehren sich die internen Konflikte – Parteiaustritte, Kritik am Führungsstil und personelle Grabenkämpfe belasten das junge Bündnis zunehmend. Mehr anzeigen

Nur 9500 Stimmen haben dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gefehlt, um bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken. Der Einzug ins Parlament misslang denkbar knapp – doch die Schuldfrage ist innerhalb der Partei längst zum offenen Konflikt geworden. In der ARD-Talkshow «Maischberger» zeigte sich Wagenknecht entschlossen, ihr politisches Projekt weiterzuführen – und nutzte die Bühne, um eine klare Schuldige für das enttäuschende Ergebnis zu benennen: die Thüringer BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf.

Wagenknecht, die sich zum ersten Mal seit der Wahl wieder öffentlich in einer Talkrunde zeigte, gab zwar zu, dass es im Wahlkampf Fehler gegeben habe.

Persönliche Verantwortung übernehmen wollte sie dafür aber nicht. Stattdessen verwies sie auf «Fehler, die man eben mache, wenn man eine neue Partei gründet». Konkrete eigene Fehlentscheidungen nannte sie nicht – stattdessen rückte sie das Verhalten einzelner Landesverbände in den Fokus, insbesondere das in Thüringen.

Kritik an Wolf

Dort war Katja Wolf, ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach und derzeitige Finanzministerin in der sogenannten Brombeerkoalition, am Wochenende als Landesvorsitzende des BSW bestätigt worden – trotz ausdrücklicher Gegenkandidatur, die der Bundesvorstand um Wagenknecht lanciert hatte. Ziel der Intervention: ein personeller Wechsel, um – so Wagenknecht – die Regierungsarbeit in Thüringen kritischer zu begleiten.

Wolf sei zu regierungstreu, so der Vorwurf, und habe zentrale Wahlversprechen in den Koalitionsverhandlungen nicht ausreichend vertreten. Wagenknecht beklagt: «Wir haben leider sehr viele Wähler enttäuscht. Wir haben jeden zweiten verloren auf dem Weg zur Bundestagswahl.»

Katja Wolf setzte sich in einer Kampfkandidatur um den Thüringer Parteivorsitz durch Jacob Schröter/dpa

Insbesondere bei Themen wie Migration, dem Bau von Windrädern im Wald oder kostenlosen Schul- und Kitamahlzeiten habe man in Thüringen zu wenig geliefert, kritisiert Wagenknecht.

Auch mit der Aufarbeitung der Corona-Zeit sei sie unzufrieden – einzig beim Thema Friedenspolitik lobt sie das Abstimmungsverhalten Thüringens im Bundesrat: Dort habe man sich bei der Verabschiedung des grossen Aufrüstungspakets enthalten. «Andere Länder haben zugestimmt.»

Wagenknecht liess keinen Zweifel daran, dass sie Katja Wolf am liebsten aus dem Amt entfernt hätte – doch der Landesparteitag entschied anders. Wolfs Wiederwahl wertet Wagenknecht offenbar nicht als Vertrauensbeweis, sondern als Beleg für ein strukturelles Problem im BSW: «Das Problem bleibt», sagte sie vielsagend in der Sendung.

Von autoritärem Führungsstil will sie nichts wissen

Dabei ist Wolf nicht die einzige Kritikerin innerhalb der Partei. Auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern regt sich Widerstand gegen Wagenknechts dominanten Führungsstil. In Rostock traten jüngst zwei Stadtverordnete aus dem BSW aus und kehrten zur Linkspartei zurück. Ein Déjà-vu: Schon in der Linkspartei war Wagenknecht über Jahre eine spaltende Figur. Damals legte sie sich immer wieder mit der Parteiführung an – heute sind es die eigenen Parteimitglieder, die sich gegen sie positionieren.

Den Vorwurf des autoritären Führungsstils weist Wagenknecht allerdings zurück. Im Gegenteil: Ein klarer Meinungskorridor sei für jede Partei notwendig, betonte sie bei «Maischberger». Sonst gehe das Profil verloren. Dass dieser Korridor bislang fast ausschliesslich von ihr selbst definiert wird, sieht sie offenbar nicht als Problem. «Ich möchte, dass dieses Projekt überlebt», sagt sie – und kündigt sogleich an, das Parteiprofil zu schärfen, den Eintritt zu erleichtern und sogar den Parteinamen zu ändern.

Parallel dazu will das BSW die Bundestagswahl juristisch anfechten und eine vollständige Neuauszählung der Stimmen erwirken. Wagenknecht vermutet Unregelmässigkeiten – und spricht offen von einem «Riesenwahlbetrug» durch CDU-Chef Friedrich Merz. Sollte eine Neuauszählung tatsächlich die Fünf-Prozent-Hürde erreichen lassen, wäre die schwarz-rote Bundesregierung ohne Mehrheit.