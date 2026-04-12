Prognose sieht Herausforderer Magyar vorn

Oppositionsführer Magyar forderte Orban auf, eine eventuelle Wahlniederlage «mit Würde» zu akzeptieren. (Archiv) Keystone

77,8 Prozent Wahlbeteiligung, und das Rennen bleibt spannend: Die Partei Tisza liegt laut einer Prognose klar vorn. Was das für Orbans Zukunft bedeutet, bleibt nach Schliessung der Wahllokale zunächst offen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ungarn schließt die Wahllokale nach einer Parlamentswahl mit Rekordbeteiligung.

Herausforderer Péter Magyar führt laut Umfragen vor Amtsinhaber Viktor Orbán.

Die Wahlkommission erwartet erste aussagekräftige Ergebnisse später am Abend. Mehr anzeigen

Nach der Parlamentswahl in Ungarn haben die Wahllokale um 19.00 MESZ formell geschlossen. Dem ungarischen Wahlrecht zufolge können einzelne Wahllokale weiter offen halten, wenn zur Schliessungszeit noch Bürger vor ihnen anstehen.

Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar von der Partei Tisza gute Chancen auf einen Wahlsieg. Nach einer Berechnung des Wahlforschungsinstituts 21KK soll Magyars Tisza 55 Prozent und Orbans Fidesz 38 Prozent der Wähler hinter sich gebracht haben. Es handelt sich allerdings weder um eine Wahltagsbefragung noch um eine Hochrechnung. Die Prognose stützt sich auf Befragungen der letzten drei Tage. Als dritte Partei würde demnach die rechtsextreme Partei Unsere Heimat (Mi Hazank) mit fünf Prozent der Stimmen den Einzug ins Parlament schaffen. Mit aussagekräftigen Teilergebnissen der Wahlkommission wird am späteren Abend gerechnet.

Die Abstimmung gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Der Sonntag war durch eine Rekord-Wahlbeteiligung gekennzeichnet. Eine halbe Stunde vor Schliessung der Wahllokale hatten 77,8 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Wahlkommission in Budapest mitteilte. Vier Jahre zuvor hatte die Beteiligung zur selben Zeit bei 67,8 Prozent gelegen.

Magyar nach Wahl in Ungarn «optimistisch»

Ungarns Oppositionsführer Peter Magyar hat sich kurz nach dem Ende der Parlamentswahl in Ungarn optimistisch in Hinsicht auf einen Wahlsieg seiner Tisza-Partei gezeigt. «Wir kennen die Prognosen und wir wissen um die hohe Wahlbeteiligung», sagte er vor tausenden Anhängern in Budapest. «Auf dieser Basis sind wir optimistisch, aber auch vorsichtig.» Er bat seine Wähler um Geduld.