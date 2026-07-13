Im berühmten Wald von Fontainebleau südlich von Paris kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen einen Grossbrand. Bereits 800 Hektar Wald sind zerstört, mehr als 1000 Menschen mussten ihre Häuser und Unterkünfte verlassen.

Bei Waldbränden im historischen Wald von Fontainebleau, etwa 60 km südlich von Paris steigen Rauchwolken in den Himmel. Foto: Emma Da Silva/AP/dpa

Darum geht's Im Wald von Fontainebleau südlich von Paris sind bereits rund 800 Hektar Wald abgebrannt.

Mehr als 1000 Menschen wurden evakuiert, rund 400 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.

Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Zusammenfassung erstellt mit

Im bekannten Wald von Fontainebleau südlich von Paris kämpfen rund 400 Feuerwehrleute gegen einen massiven Brand. Das am späten Sonntagnachmittag am Rande einer Autobahn ausgebrochene Feuer habe bereits 800 Hektar Wald zerstört und dehne sich weiter aus, teilte die Feuerwehr mit.

Am Morgen starteten zwei Löschflugzeuge zur Bekämpfung der Flammen, die in der Seine Wasser aufnehmen, wie es vom Departement Seine et Marne hiess. Der Brand könne absichtlich gelegt worden sein, sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez bei einem Besuch vor Ort. Darauf deute eine Vielzahl von Brandherden in einem Umkreis von nur 1.000 Metern hin.

Die Gendarmerie habe Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Der Wald von Fontainebleau, in dem sich das gleichnamige Schloss befindet, ist eines der grössten zusammenhängenden Waldgebiete Westeuropas.

Mehr als 1.000 Anwohner und Touristen seien evakuiert worden, sagte der Bürgermeister der Ortschaft Le Vaudoué dem Sender BFMTV. Er sprach von «einer Flammenwand», die sehr schnell vorrücke und die ersten Häuser am Ortsrand erreiche.

Laut Regierungssprecherin Maud Bregeon handelt es sich um eine «aussergewöhnliche Lage», der Staat setze alle Mittel in Bewegung, um die Flammen zu bekämpfen. In der Nordhälfte Frankreichs sei man solche Waldbrände bisher nicht gewohnt gewesen.

Flammen blockieren Züge und Autobahn

Wegen des Brandes kommt es mitten in der Feriensaison zu starken Beeinträchtigungen auf der wichtigen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke von Paris nach Lyon und weiter Richtung Süden, wie die Staatsbahn SNCF mitteilte. Die Löscharbeiten entlang der Bahnstrecke seien abgeschlossen, Techniker überprüften die Installationen der Bahn. Vom Nachmittag an sollten die TGV-Züge wieder planmässig fahren. Die Autobahn A6 blieb unterdessen auf einem Abschnitt gesperrt.

Auch in anderen Teilen Frankreichs musste die Feuerwehr immer wieder zu Naturbränden ausrücken. Die bereits dritte Hitzewelle in diesem Jahr sorgt für grosse Trockenheit und hohe Temperaturen. Für 37 Departements verhängte der staatliche Wetterdienst Météo France zu Wochenbeginn angesichts der Hitze die höchste Warnstufe Rot.