Waldbrand in Österreich tobt immer weiter – grosse Gefahr auch in der Schweiz

Der Waldbrand in der südösterreichischen Region Kärnten breitet sich immer weiter aus. Facebook/Matthias Warmuth

Im Süden Österreichs tobt derzeit ein Waldbrand. Mittlerweile brennt eine Fläche von 150 Fussballfeldern. Auch in der Schweiz herrscht mancherorts grosse Waldbrandgefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Österreich breitet sich ein Waldbrand bei Maria Luggau auf rund 110 Hektar aus, begünstigt durch Trockenheit und Wind.

Menschen sind derzeit nicht gefährdet, doch die Löscharbeiten im steilen Gelände gestalten sich schwierig und erfolgen auch aus der Luft.

Gleichzeitig herrscht in Teilen der Schweiz erhöhte Waldbrandgefahr, ausgelöst durch Trockenheit – teils reichen schon kleine Ursachen wie eine weggeworfene Zigarette. Mehr anzeigen

In Österreich hat sich ein Waldbrand ausgebreitet. Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Grösse von 150 Fussballfeldern.

Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.

Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Eine Bundesstrasse in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt.

Beim Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der am Donnerstagabend im steilen Gelände ausgebrochen war, ist auch am Freitagabend, 24. April 2026 kein Ende in Sicht gewesen. Das Feuer hatte sich untertags immer weiter ausgebreitet. Keystone

Grosse Gefahr auch in Teilen der Schweiz

Auch in der Schweiz herrscht derzeit mancherorts grosse Waldbrandgefahr. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, MeteoSchweiz, hat für Regionen in den Kantonen Graubünden und Tessin die Warnstufe 4 von 5 («Grosse Gefahr») ausgerufen. Für weite Teile der beiden Kantone sowie für Gebiete in den Kantonen Glarus und Wallis gilt Warnstufe 3 («Erhebliche Gefahr»).

In den rot-markierten Gebieten gilt grosse Waldbrandgefahr, in den orange-markierten erhebliche Gefahr. MeteoSchweiz

Das Bundesamt rät dringend davon ab, in den betroffenen Gebieten Feuer zu machen.

Wie wenig es braucht, bis sich ein Feuer ausbreiten kann, demonstrierte ein Vorfall gestern in Domat/Ems GR: Auf der Autobahn A13 brannte der Mittelstreifen auf einer Länger von 12 Metern. Als Auslöser vermutet die Polizei eine weggeworfene, noch glimmende Zigarette.