Waldbrand in Österreich tobt immer weiter – grosse Gefahr auch in der Schweiz

In Österreich hat sich ein Waldbrand ausgebreitet. Inzwischen brenne das Feuer nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten auf einer Fläche von 110 Hektar, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor mit. Die Fläche entspricht etwa der Grösse von 150 Fussballfeldern.
Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet. Es werde versucht, das Feuer in steilem Gelände mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen.
Der Brand war am Donnerstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Eine Bundesstrasse in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt.
Grosse Gefahr auch in Teilen der Schweiz
Auch in der Schweiz herrscht derzeit mancherorts grosse Waldbrandgefahr. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, MeteoSchweiz, hat für Regionen in den Kantonen Graubünden und Tessin die Warnstufe 4 von 5 («Grosse Gefahr») ausgerufen. Für weite Teile der beiden Kantone sowie für Gebiete in den Kantonen Glarus und Wallis gilt Warnstufe 3 («Erhebliche Gefahr»).
Das Bundesamt rät dringend davon ab, in den betroffenen Gebieten Feuer zu machen.
Wie wenig es braucht, bis sich ein Feuer ausbreiten kann, demonstrierte ein Vorfall gestern in Domat/Ems GR: Auf der Autobahn A13 brannte der Mittelstreifen auf einer Länger von 12 Metern. Als Auslöser vermutet die Polizei eine weggeworfene, noch glimmende Zigarette.
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.
19.03.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
06.02.2023
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.
19.02.2026
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht