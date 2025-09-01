  1. Privatkunden
Mit Hund in Österreich unterwegs Wanderer von Kuhherde attackiert – tot

Sven Ziegler

1.9.2025

Der Mann wurde von Kühen attackiert. 
Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Wiener Ehepaar ist in Ramsau am Dachstein von einer Kuhherde angegriffen worden. Der 85-jährige Mann erlag seinen Verletzungen kurz vor einer Notoperation, seine Frau überlebte schwer verletzt.

Redaktion blue News

01.09.2025, 12:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Wiener Ehepaar mit Hund geriet in Ramsau am Dachstein in eine Kuhherde mit Kälbern.
  • Die Tiere griffen an, der 85-jährige Mann starb, seine 82-jährige Frau wurde verletzt.
  • Eine Obduktion soll klären, ob die Attacke direkt für den Tod verantwortlich war.
Mehr anzeigen

Im österreichischen Ramsau am Dachstein in der Steiermark ist am Sonntag ein Ausflug eines älteren Ehepaars tragisch geendet. Die beiden Wiener, 82 und 85 Jahre alt, waren am späten Nachmittag gemeinsam mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf einer Wanderung von Türlwand- zur Austriahütte auf eine Kuhherde mit drei Kälbern trafen.

Zeugen berichteten, die Tiere hätten es auf den Hund abgesehen, der offenbar als Bedrohung wahrgenommen wurde.

Die Kühe griffen das Paar an und trampelten beide nieder. Während der Hund fliehen konnte und nur leicht verletzt wurde, erlitten die Eheleute schwere Verletzungen. Wanderer und Hüttenwirte leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettung.

Obduktion angeordnet

Der 85-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Schwarzach geflogen, starb aber noch vor einer geplanten Notoperation. Seine Frau wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht, befindet sich laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Mannes an, um zu klären, ob seine Verletzungen direkt ursächlich für den Tod waren. Die genauen Umstände des Vorfalls werden noch untersucht.

