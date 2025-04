War Keller-Sutters Anruf entscheidend für Trumps Zoll-Pause?

Wie entscheidend war der Anruf von Karin Keller-Sutter bei Trump? KEYSTONE

In einem persönlichen Telefonat forderte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter US-Präsident Donald Trump auf, die drakonischen Strafzölle auf Schweizer Produkte zu überdenken. Wenige Stunden später lenkte Trump überraschend ein – zumindest teilweise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karin Keller-Sutter appellierte direkt an Donald Trump und verwies auf US-Arbeitsplätze dank Schweizer Firmen.

Die Schweiz war mit Zöllen von 31 Prozent auf Uhren und Schokolade besonders betroffen.

Kurz nach dem Gespräch kündigte Trump eine 90-tägige Pause für die Zölle an. Mehr anzeigen

Am Mittwochmorgen klingelte im Weissen Haus das Telefon – am anderen Ende: Karin Keller-Sutter. Die Bundespräsidentin der Schweiz nutzte das direkte Gespräch mit US-Präsident Donald Trump, um sich entschieden gegen die neuen US-Zölle auf Schweizer Produkte wie Schokolade und Luxusuhren zu wehren. Diese waren mit einem satten Aufschlag von 31 Prozent belegt worden – und setzten die exportstarke Schweizer Wirtschaft massiv unter Druck.

In dem 25-minütigen Telefonat, so berichtet ein Sprecher des Finanzdepartements später, habe Keller-Sutter auf die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen den beiden Ländern hingewiesen.

Laut der «Washington Post» betonte Keller-Sutter, dass Schweizer Unternehmen in den USA Tausende Arbeitsplätze schaffen – und erinnerte daran, dass die Schweiz ihrerseits Zölle auf US-Industriegüter bereits abgeschafft habe. Auch andere Weltführer hätten sich gemeldet, berichtet die Zeitung weiter. Keller-Sutters Name ist aber der einzige, der erwähnt wird.

Trumps Kurswechsel – nach diplomatischem und politischem Druck

Die Intervention der Schweizer Bundespräsidentin kam laut der «Post» offenbar zur richtigen Zeit. Auch in den USA wuchs der Widerstand gegen Trumps Zollpolitik: Republikanische Senatoren warnten vor einer Rezession, Börsen taumelten, und selbst Wall-Street-Grössen wie JPMorgan-Chef Jamie Dimon meldeten sich kritisch zu Wort.

Nur Stunden nach dem Gespräch mit Keller-Sutter verkündete Trump überraschend eine 90-tägigen Pause für die Zölle – zumindest für die meisten Länder. Zwar bleibt China im Fadenkreuz, doch für europäische Partner wie die Schweiz ist das ein deutliches Signal. «Ich glaube, sie sagen, es war der grösste Tag in der Finanzgeschichte», prahlte Trump kurz darauf vor Reportern. Die deutlichen Kursgewinne in den USA in der Nacht auf Donnerstag konnten aber die Verluste der letzten Tage nicht aufholen.

Ob die Intervention aus Bern allein ausschlaggebend war, bleibt offen. Doch im Chor der kritischen Stimmen fiel Keller-Sutters Stimme offenbar auf fruchtbaren Boden. Ihr diplomatischer Vorstoss stand in deutlichem Kontrast zu Trumps konfrontativem Stil. «Es zeigt, wie kleine Staaten mit ruhiger Beharrlichkeit Einfluss nehmen können», heisst es bei der «Washington Post».

Noch kein Entwarnungssignal

Trotz Trumps Rückzieher mahnen Experten zur Vorsicht. Die Märkte reagierten zwar positiv, doch das Fundament der Unsicherheit bleibt bestehen. Für Keller-Sutter ist der Fall ebenfalls nicht erledigt: Sie wird weiterhin auf eine vollständige Rücknahme der Zölle drängen – und darauf achten, dass der bilaterale Handel nicht zur geopolitischen Schachfigur wird.

Dass die Bundespräsidentin inmitten eines globalen Wirtschaftsdramas zum Hörer greift, zeigt: Die Schweiz ist bereit, ihre Interessen mit Nachdruck zu vertreten – wenn nötig auch auf der ganz grossen Bühne.