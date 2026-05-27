Die absurde Regel um Amerikas Grillpoulets

Das Foto ist zwar aus Kerzers FR. Güggeli isst man aber auch in den USA gerne. KEYSTONE

Ein gebratenes Poulet, das man nur kalt mit Sozialhilfe bezahlen darf – heiss aber nicht: In den USA soll Schluss sein mit dieser skurrilen Vorschrift. Dafür sorgen will ein Gesetz, das sogar einen offiziellen Namen hat: der «Hot Rotisserie Chicken Act».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA will eine parteiübergreifende Gruppe von Senatorinnen und Senatoren erreichen, dass arbeitslose Menschen mit staatlicher Lebensmittelhilfe künftig auch heisse Grillpoulets kaufen dürfen.

Bisher ist das nur erlaubt, wenn das Poulet wieder abgekühlt ist – eine Regel, die als unnötig und umständlich kritisiert wird.

Kritik am Vorstoss gibt es vor allem deshalb, weil manchen die geplante Lockerung nicht weit genug geht. Mehr anzeigen

Heiss verboten, kalt erlaubt: In den USA streiten Politikerinnen und Politiker derzeit ernsthaft über die Temperatur eines Grillpoulets. Worum es dabei genau geht, warum die Regel überhaupt existiert und weshalb es trotzdem Kritik gibt – die wichtigsten Punkte im Überblick.

Was ist diese Lebensmittelhilfe überhaupt?

In den USA will eine parteiübergreifende Gruppe von Senatorinnen und Senatoren eine ungewöhnlich konkrete Regel im Sozialhilfesystem ändern: Wer länger arbeitslos ist und deshalb auf Lebensmittelhilfe angewiesen ist, soll damit künftig auch heisse Grillpoulets kaufen können. Heute geht das nur, wenn das Poulet nach dem Garen wieder abgekühlt ist.

Mit Lebensmittelhilfe gemeint ist hier das Programm, das früher unter dem Namen Essensmarken («Food Stamps») bekannt war. Heute erhalten Bezügerinnen und Bezüger dieser Sozialhilfe in der Regel eine staatliche Debitkarte, mit der nur bestimmte Produkte gekauft werden können.

Der Vorstoss trägt tatsächlich den Namen «Hot Rotisserie Chicken Act» – frei übersetzt: das Warme-Güggeli-Gesetz. Eingebracht haben ihn vier Politiker aus beiden grossen Parteien: die Republikaner Jim Justice und Shelley Moore Capito aus West Virginia sowie die Demokraten John Fetterman aus Pennsylvania und Michael Bennet aus Colorado. Auffällig ist die parteiübergreifende Unterstützung.

Im Gesetz über Lebensmittel und Ernährung soll künftig ausdrücklich festgehalten werden, dass auch ein warmes Güggeli (hot rotisserie chicken) mit den «Lebensmittelmarken» bezahlt werden darf.

Das Grillpoulet bei der Warenhauskette Costco ist weltweit bekannt. KEYSTONE

Warum ist ein heisses Poulet heute ausgeschlossen?

Die Sozialhilfe mit Essensmarken ist laut Gesetz strikt für Lebensmittel gedacht, die zu Hause zubereitet und gegessen werden. Fertige, heisse Speisen zählen nicht dazu. In ihrer Richtlinie nennt die zuständige Behörde als Beispiele unter anderem Kaffee, Suppe, Pizza und gebratenes oder frittiertes Poulet.

Daraus entsteht eine paradoxe Situation: Ein Haushalt darf ein Grillpoulet kaufen, sobald es kalt ist. Solange dasselbe Poulet noch heiss ist, bleibt es verboten. Der Verband der amerikanischen Pouletproduzenten kritisiert laut der Mitteilung der Senatoren, diese Regel zwinge die Läden geradezu dazu, die Hühner abzukühlen und bei Bedarf wieder aufzuwärmen. Das koste Energie, schade der Qualität und treibe die Preise in die Höhe.

Was sagen die Befürworter?

Auf den ersten Blick wirkt der Vorstoss wie ein Ausbau der Sozialhilfe – er passt aber durchaus (ein Stück) in die Linie der Regierung von Donald Trump. Sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wirbt seit Längerem dafür, mehr Proteine zu essen. Und Proteine gehören zu den teureren Bestandteilen einer Mahlzeit.

Fertige Grillpoulets sind in den USA ohnehin enorm beliebt. Entsprechend richten die Befürworter ihre Argumente ganz auf die Bezügerinnen und Bezüger aus: Ein günstiges Costco-Güggeli für 4.99 Dollar könne eine ganze Familie satt machen. Republikanerin Shelley Moore Capito betont, es gehe um Bequemlichkeit und Würde von Senioren, berufstätigen Familien und Menschen, die zu Hause keine zuverlässige Kochmöglichkeit haben.

Wichtig sei zudem: Das Gesetz koste keinen zusätzlichen US-Dollar und vergrössere auch nicht den Kreis der Anspruchsberechtigten.

Warum gibt es Kritik?

Bemerkenswert ist: Niemand stört sich daran, dass ärmere Haushalte heisse Lebensmittel kaufen könnten. Im Gegenteil. Die Kritik geht in die andere Richtung – manchen geht der Vorstoss schlicht nicht weit genug. Warum, fragen sie, sollen ausgerechnet nur Grillpoulets erlaubt werden?

Die demokratische Parlamentarierin Angie Craig etwa stimmte im Repräsentantenhaus gegen eine ähnliche Änderung im sogenannten Farm Bill. Empfängerinnen und Empfänger von Essensmarken, so ihr Argument, bräuchten Zugang zu deutlich mehr warmen Mahlzeiten – das Warme-Güggeli-Gesetz greife zu kurz.