Bis zu 30'000 Gäste nehmen jeden Monat an der Full Moon Party in Koh Phangan teil. (Archivbild) Bild: Keystone

Die beliebte Full Moon Party auf Koh Phangan steht unter erhöhter Sicherheitsüberwachung, da Berichte über mögliche Anschläge auf israelische Besucher die Runde machen.

dpa

Die Deutsche Botschaft in Bangkok hat eine Reisewarnung für die Full Moon Party auf der thailändischen Insel Koh Phangan herausgegeben. Diese Warnung erfolgt aufgrund von Berichten über potenzielle terroristische Anschläge, die sich gezielt gegen israelische Staatsbürger richten könnten. Die Party, die am Freitag stattfinden soll, zieht seit Jahrzehnten zahlreiche Touristen an den Haad Rin Beach.

Laut der Botschaft gibt es Hinweise auf mögliche Anschläge nicht nur auf Koh Phangan, sondern auch auf andere Musikfestivals und Veranstaltungen mit vielen ausländischen Gästen in Thailand. Reisende werden daher aufgefordert, solche Events zu meiden.

Sicherheitsmassnahmen verstärkt

Trotz der Warnungen haben die Sicherheitsbehörden in der Provinz Surat Thani die Sicherheit auf Koh Phangan betont und Berichte über geplante Terrorattacken auf Israelis als unwahr zurückgewiesen. Dennoch wurden die Sicherheitsvorkehrungen vorsorglich erhöht, wie Polizeichef Sermphong Sirikhong mitteilte.

Israelische Medien berichteten zuvor über eine mögliche Bedrohung, basierend auf internen Dokumenten der thailändischen Polizei. Infolgedessen haben die israelischen Behörden eine Reisewarnung für ihre Bürger ausgesprochen. Diese Entwicklungen folgen auf gewaltsame Angriffe auf israelische Fussballfans in Amsterdam, die weltweit als antisemitisch motivierte Gewalt verurteilt wurden.

Die Full Moon Party hat seit den späten 1980er Jahren an Popularität gewonnen und zieht regelmässig bis zu 30'000 Teilnehmer an. Unter dem Vollmond wird zu elektronischer Musik von Techno bis Trance gefeiert.

